'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí

Mới đây, bộ hình tạp chí của Trương Bá Chi đã chính thức được phát hành và ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, Trương Bá Chi gây ấn tượng với tạo hình tóc xoăn cá tính, tự tin chụp hình cận mặt. Trong loạt ảnh, Trương Bá Chi mặc váy dài kết hợp với áo khoác da đi bộ bên bờ sông Seine và đường phố Paris, thể hiện sự thanh lịch và phóng khoáng. Ở tuổi 43, nét ngây thơ lém lỉnh ngày trẻ đã được thay thế bằng thần thái sắc sảo mặn mà. Đi qua những thăng trầm, bà mẹ 3 con cũng trở nên điềm đạm và khí chất nổi bật hơn. Nhiều người bày tỏ, nhan sắc của Trương Bá Chi quả thật hiếm có khó tìm giữa showbiz này. Đây cũng là lý do mà nhiều năm qua đi, cô vẫn là mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Tiếng tăm nổi như cồn đồng nghĩa với việc Trương Bá Chi là gương mặt được nhiều đơn vị sản xuất truyền hình mời mọc, các nhà mốt đình đám 'chọn mặt gửi vàng' hay các đơn vị livestream mời gọi.

Dù bận rộn với công việc nhưng Trương Bá Chi luôn sắp xếp thời gian, muốn tự tay chăm sóc, đồng hành cùng sự trưởng thành của ba cậu nhóc. Phải nói, Trương Bá Chi là một người mẹ tuyệt vời. Song song công việc, chăm sóc con, nữ diễn viên Vua hài kịch còn chăm chỉ đăng tải cuộc sống thường ngày của mình thông qua IG để giao lưu với người hâm mộ. Khác hẳn với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền khi xuất hiện trên bìa tạp chí hay các sự kiện giải trí, đời thường nữ diễn viên lại lựa chọn trang phục đơn giản, bình dân. Hay nói cách khác, cuộc sống của bà mẹ đơn thân Trương Bá Chi bình thường rất tiết kiệm. Điều này cũng có thể cho thấy việc một mình nuôi ba con trưởng thành đối với cô không hề dễ dàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ba-con-truong-ba-chi-gay-sot-khi-khoe-nhan-sac-tuoi-43-tren-bia-tap-chi-609026.html