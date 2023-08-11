'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí

Sao quốc tế 11/08/2023 18:35

Mới đây, bộ hình tạp chí của Trương Bá Chi đã chính thức được phát hành và ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, Trương Bá Chi gây ấn tượng với tạo hình tóc xoăn cá tính, tự tin chụp hình cận mặt. Trong loạt ảnh, Trương Bá Chi mặc váy dài kết hợp với áo khoác da đi bộ bên bờ sông Seine và đường phố Paris, thể hiện sự thanh lịch và phóng khoáng.

Ở tuổi 43, nét ngây thơ lém lỉnh ngày trẻ đã được thay thế bằng thần thái sắc sảo mặn mà. Đi qua những thăng trầm, bà mẹ 3 con cũng trở nên điềm đạm và khí chất nổi bật hơn. Nhiều người bày tỏ, nhan sắc của Trương Bá Chi quả thật hiếm có khó tìm giữa showbiz này. Đây cũng là lý do mà nhiều năm qua đi, cô vẫn là mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 1'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 2'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 3

Tiếng tăm nổi như cồn đồng nghĩa với việc Trương Bá Chi là gương mặt được nhiều đơn vị sản xuất truyền hình mời mọc, các nhà mốt đình đám 'chọn mặt gửi vàng' hay các đơn vị livestream mời gọi.

Dù bận rộn với công việc nhưng Trương Bá Chi luôn sắp xếp thời gian, muốn tự tay chăm sóc, đồng hành cùng sự trưởng thành của ba cậu nhóc. Phải nói, Trương Bá Chi là một người mẹ tuyệt vời.

'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 4'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 5'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 6'Mẹ ba con' Trương Bá Chi 'gây sốt' khi khoe nhan sắc tuổi 43 trên bìa tạp chí - Ảnh 7

Song song công việc, chăm sóc con, nữ diễn viên Vua hài kịch còn chăm chỉ đăng tải cuộc sống thường ngày của mình thông qua IG để giao lưu với người hâm mộ. Khác hẳn với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền khi xuất hiện trên bìa tạp chí hay các sự kiện giải trí, đời thường nữ diễn viên lại lựa chọn trang phục đơn giản, bình dân.

Hay nói cách khác, cuộc sống của bà mẹ đơn thân Trương Bá Chi bình thường rất tiết kiệm. Điều này cũng có thể cho thấy việc một mình nuôi ba con trưởng thành đối với cô không hề dễ dàng.

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi

Tin tức ông Tạ Hiền đột quỵ nhập viện đang gây chú ý trên mạng xã hội xứ Trung trong thời gian gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ sao châu á phim của Trương Bá Chi nhan sắc Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng'

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng'

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Trương Bá Chi 19 tuổi không phải là đẹp nhất, Lưu Diệc Phi ở tuổi 17 mới khiến người khác sững sờ

Trương Bá Chi 19 tuổi không phải là đẹp nhất, Lưu Diệc Phi ở tuổi 17 mới khiến người khác sững sờ

'Trường tương tư' chạm mốc kỷ lục mới, 'đứa con tinh thần' của Dương Tử không làm khán giả thất vọng!

'Trường tương tư' chạm mốc kỷ lục mới, 'đứa con tinh thần' của Dương Tử không làm khán giả thất vọng!

Vì sao Đát Kỷ, Trụ Vương khó thu hồn vốn dù doanh thu phòng vé 'khủng'?

Vì sao Đát Kỷ, Trụ Vương khó thu hồn vốn dù doanh thu phòng vé 'khủng'?

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 59 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 59 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn