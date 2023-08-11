Vì sao Đát Kỷ, Trụ Vương khó thu hồn vốn dù doanh thu phòng vé 'khủng'?

Theo tình hình chung, phim điện ảnh "Phong Thần Tam Bộ Khúc" vẫn chưa có tín hiệu khả thi về việc hoàn vốn hoặc sinh lời.

Vừa qua, đoàn phim "Phong Thần Tam Bộ Khúc" đã chính thức công chiếu bom tấn này với sự mong chờ của khán giả. Bộ phim chuyển thể tiểu thuyết dã sử "Phong Thần diễn nghĩa" với sự tham gia của Hoàng Bột, Lý Tuyết Kiện, Thử Sa, Hạ Vũ, Viên Tuyền. Đây là dự án này có mức đầu tư khủng lên đến 400 triệu USD (hơn 9400 tỉ đồng). Với sự đầu tư kĩ lưỡng, bom tấn "Phong Thần Tam Bộ" được ê-kíp đặt rất nhiều tham vọng. Trong đó, không ngoài mục đích, đoàn phim muốn tạo ra một "vũ trụ phim thần thoại" Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều này cũng đặt không ít áp lực cho đoàn phim. Bởi để tạo ra một bộ phim xứng tầm với hai từ "bom tấn" ngoài kinh phí thì diễn viên, nội dung cũng phải được chú trọng.

Thời gian qua, phim nổi bật khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, những tưởng doanh thu phòng vé của tác phẩm này sẽ khả thi, tỉ lệ sinh lời hoặc hoà vốn cao thì mới đây, ê-kíp bất ngờ hé lộ rằng, họ lo lắng do doanh thu phim. Bởi theo truyền thông Hoa ngữ, vấn đề gian lận vé đáng lo ở thị trường Trung Quốc. Thậm chí, điều này không hề bị phát hiện trước khi có những khán giả đăng bài cảnh báo.

Bằng chứng họ đưa là những chiếc vé viết tay hoặc in sai tên phim Phong Thần Tam Bộ Khúc thành tên phim khác rồi dùng bút viết tay sửa lại. Đây chính là khe hở khiến nhiều rạp chiếu phim có thể gian lận, lấy doanh thu từ "Phong Thần Tam Bộ Khúc" chuyển sang cho phim khác trên hệ thống tiêu thụ và tổng hợp doanh thu. Vấn đề này gây nguy hại và nhức nhối đến nỗi vô số khán giả Trung Quốc thi nhau lên án vì sợ rằng vấn đề phòng vé chưa hòa vốn sẽ khiến "Phong Thần Tam Bộ Khúc" khó có thể tiếp tục làm hậu kỳ cho 2 phần sau. Thậm chí, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện cũng phải lên tiếng phản đối hành vi gian lận này. Ngoài ra, một số lí do khác cũng ảnh hưởng doanh thu như việc phim bị phát tán lậu nhiều đoạn quan trọng, tình trạng quay lén, để lộ tình tiết phim lan truyền mạnh... Trước tình huống trên, nhiều khán giả đã chung tay góp sức tuyên truyền miễn phí cho bộ phim với hy vọng đoàn phim không bị vỡ nợ sau khi phần đầu của phim được công chiếu.

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