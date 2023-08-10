Hé lộ con trai ngôi sao Ngô Kinh và MC Tạ Na: Tài năng võ thuật đáng nể khi mới 9 tuổi

Sao quốc tế 10/08/2023 17:30

Mới 9 tuổi, con trai của Ngô Kinh và MC Tạ Na - bé Ngô Ưu đã có đai đen võ thuật. 

Mới đây, Ngô Kinh gây chú ý khi xuất hiện cùng vợ tại một buổi thi đấu võ thuật ở Trung Quốc để cổ vũ cho Ngô Ưu - cậu con trai đầu lòng. Cụ thể, trên trang cá nhân, vợ của Ngô Kinh - MC Tạ Na - đã đăng tải hình ảnh con trai tại buổi thi đấu. Ngô Ưu có những động tác đẹp mắt và thừa hưởng thần thái của người cha nổi tiếng. 

 

Hé lộ con trai ngôi sao Ngô Kinh và MC Tạ Na: Tài năng võ thuật đáng nể khi mới 9 tuổi - Ảnh 1Hé lộ con trai ngôi sao Ngô Kinh và MC Tạ Na: Tài năng võ thuật đáng nể khi mới 9 tuổi - Ảnh 2Hé lộ con trai ngôi sao Ngô Kinh và MC Tạ Na: Tài năng võ thuật đáng nể khi mới 9 tuổi - Ảnh 3

Dưới bài đăng của MC Tạ Na, nhiều khán giả đánh giá bé Ngô Ưu như bản sao của bố khi có ngoại hình khôi ngô, có đam mê và năng khiếu võ thuật. Cậu bé được kỳ vọng kế thừa sự nghiệp của người cha nổi tiếng. 

Dù còn ít tuổi nhưng Ngô Ưu đã gây chú ý với truyền thông vì là con trai của cặp sao nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Khi mới 6 tuổi, Ngô Ưu đã có thể chống đẩy bằng một tay. 

Hé lộ con trai ngôi sao Ngô Kinh và MC Tạ Na: Tài năng võ thuật đáng nể khi mới 9 tuổi - Ảnh 4Hé lộ con trai ngôi sao Ngô Kinh và MC Tạ Na: Tài năng võ thuật đáng nể khi mới 9 tuổi - Ảnh 5

Trước đó, Ngô Kinh cho biết, sở dĩ, anh có thể bền bỉ theo đuổi đam mê nghệ thuật vì có sự hậu thuẫn của người bạn đời xinh đẹp - MC Tạ Na. Cặp đôi kết hôn vào năm 2013 và đã có 2 con trai chung.  Các con của ngôi sao điện ảnh Trung Quốc được bố mẹ cho tiếp xúc với nghệ thuật, võ thuật và truyền thông khá sớm. Cậu con trai lớn Ngô Ưu được khen ngợi ngoan ngoãn, lễ phép bên cạnh tài năng võ thuật. 

 

Cả hai vợ chồng Ngô Kinh đều hoạt động trong làng giải trí nên họ khá bận rộn. Do vậy, khi rảnh rỗi, cả hai đều dành thời gian gần gũi, trò chuyện và chơi đùa cùng con. Theo Ngô Kinh, mọi đứa trẻ đều cần sự chăm sóc, quan tâm và uốn nắn từ cha mẹ.

Thay vì cho con những món đồ chơi điện tử đắt tiền, Ngô Kinh dạy con dùng gậy cùng những động tác võ thuật cơ bản. Ngôi sao võ thuật cũng dạy con sống tự lập từ sớm khi để con tham gia các trại huấn luyện. Nhờ vậy, bé Ngô Ưu biết chăm sóc bản thân, có ý thức dọn dẹp, thích giúp mẹ nấu ăn, làm việc nhà. 

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