Mới đây, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ bộ ảnh phong cách mới của bản thân khi thử nghiệm với kiểu tạo hình tóc xoăn bồng bềnh. Thế nhưng visual công chúa tóc xoăn này lại khiến người đẹp sinh năm 1998 nhận về không ít tranh cãi.

Triệu Lộ Tư thử nghiệm với kiểu tạo hình tóc xoăn bồng bềnh

Có không ít ý kiến trầm trồ trước nhan sắc của Triệu Lộ Tư và khen ngợi cô nàng dám bước ra khỏi vòng an toàn, lột xác với kiểu tạo hình mới. Song cũng có không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc mới này không phù hợp lắm với Triệu Lộ Tư.

Bên cạnh nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra có vẻ cô nàng đã giảm cân rõ rệt. Có thể thấy gương mặt của nữ diễn viên thon gọn hơn, vẻ ngoài cũng trông gầy hơn so với trước đây. Nhiều người hâm mộ đồn đoán rằng có thể cô nàng đang giảm cân để chuẩn bị ghi hình cho tác phẩm mới.