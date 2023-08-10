Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi?

Sao quốc tế 10/08/2023 14:55

Triệu Lộ Tư tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì vẻ ngoài lạ lẫm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ bộ ảnh phong cách mới của bản thân khi thử nghiệm với kiểu tạo hình tóc xoăn bồng bềnh. Thế nhưng visual công chúa tóc xoăn này lại khiến người đẹp sinh năm 1998 nhận về không ít tranh cãi. 

Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 1Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư thử nghiệm với kiểu tạo hình tóc xoăn bồng bềnh

Có không ít ý kiến trầm trồ trước nhan sắc của Triệu Lộ Tư và khen ngợi cô nàng dám bước ra khỏi vòng an toàn, lột xác với kiểu tạo hình mới. Song cũng có không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc mới này không phù hợp lắm với Triệu Lộ Tư.

Bên cạnh nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra có vẻ cô nàng đã giảm cân rõ rệt. Có thể thấy gương mặt của nữ diễn viên thon gọn hơn, vẻ ngoài cũng trông gầy hơn so với trước đây. Nhiều người hâm mộ đồn đoán rằng có thể cô nàng đang giảm cân để chuẩn bị ghi hình cho tác phẩm mới. 

Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 4Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 6
Mỹ nhân sinh năm 1998 nhận về không ít tranh cãi liên quan đến tạo hình phong cách mới

Triệu Lộ Tư (1998), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình.

Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 7Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 8

Triệu Lộ Tư biến hóa với phong cách tóc xoăn, tạo hình ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 9
Bên cạnh nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra có vẻ cô nàng đã giảm cân rõ rệt

Hiện tại, Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Gần đây, sau thành công của "Vụng trộm không thể dấu", người đẹp sinh năm 1998 càng được nhiều người yêu mến, cô nàng hiện là gương mặt được nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng săn đón.    

 

 

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