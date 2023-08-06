Triệu Lộ Tư xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, hốc hác khiến fans lo lắng

Mới đây, hôm 3/8, khi xuất hiện trong buổi livestream tại một sự kiện kết hợp cùng nhãn hàng, Triệu Lộ Tư gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ khiến người hâm mộ lo lắng. Tham dự sự kiện của hãng hàng lần này, Triệu Lộ Tư diện chiếc đầm trắng suôn hai dây, khoe trọn ưu điểm của mình. Thế nhưng, ai cũng nhận ra cô nàng đã giảm cân rõ rệt. Có thể thấy gương mặt của nữ diễn viên thon gọn hơn trước rất nhiều, vẻ ngoài cũng trông gầy hơn so với trước đây. Nhiều người hâm mộ đồn đoán rằng có thể cô nàng đang giảm cân để chuẩn bị ghi hình cho tác phẩm mới.

Thế nhưng, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự lo lắng đối với sức khỏe của mỹ nhân sinh năm 1998 thì cũng có không ít cư dân mạng cho rằng cô nàng trông thiếu sức sống là bởi kiểu trang điểm nhạt, lại sử dụng màu son tự nhiên làm thần sắc kém tươi tắn. Người hâm mộ của nữ diễn viên họ Triệu cũng đã bày tỏ mong muốn nhân viên phụ trách tạo hình cho Triệu Lộ Tư có thái độ làm việc nghiêm túc và chỉn chu hơn.

Cô nàng diện chiếc đầm trắng suôn hai dây, khoe trọn ưu điểm của mình

Triệu Lộ Tư (1998), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình.

Có thể thấy gương mặt của nữ diễn viên thon gọn hơn trước rất nhiều, vẻ ngoài cũng trông gầy hơn so với trước đây

Hiện tại, Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Gần đây, sau thành công của "Vụng trộm không thể dấu", người đẹp sinh năm 1998 càng được nhiều người yêu mến, cô nàng hiện là gương mặt được nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng săn đón.