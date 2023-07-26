Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt Tiêu Chiến, lập luôn thành tích khủng cho phim mới

Mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian nhưng sức hút và dư âm của Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn đang "âm ỉ" cho đến thời điểm hiện tại. Trong dự án phim mới này, diễn xuất của Triệu Lộ Tư được người xem đánh giá cao, khả năng đọc thoại và kiểm soát biểu cảm tốt.

Theo sau là Trường Nguyệt Tẫn Minh với 34 thương hiệu, Con Đường Bình Phàm với 32 thương hiệu, Tam Thể với 27 thương hiệu, Cuồng Phong với 24 thương hiệu. Tính đến 30/6/2023, Con Đường Bình Phàm có thời gian quảng cáo nhiều nhất, xếp ở vị trí thứ 2 là Tam Thể và Vụng Trộm Không Thể Giấu dừng chân ở top 3.

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đồng loạt đưa tin tác phẩm Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã xuất sắc trở thành bộ phim thu hút được nhiều thương vụ nhất năm 2023. Cụ thể, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã nhận được lời mời hợp tác quảng cáo tới từ 40 thương hiệu khác nhau, đứng đầu các phim phát sóng nửa đầu năm 2023.

Thành tích này cũng đã phần nào phản ánh thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu nói chung và Triệu Lộ Tư nói riêng. Mặc dù không được đánh giá cao về chất lượng ở thời điểm mới lên sóng nhưng có thể nói sức hút của bộ phim là không hề tầm thường. Chính vì có lượng người xem lớn, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã thành công thu hút sự chú ý từ các thương hiệu để hợp tác quảng cáo. Điều này mang đến cả lợi ích cho đoàn làm phim cũng như các nhãn hàng.

Được biết, bộ phim được bạn bè quốc tế rất yêu thích, sự nổi tiếng của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhờ đó cũng tăng vọt. Mới đây, bài đăng trên instagram của Triệu Lộ Tư mới đây cũng đã phá 1 triệu lượt like nhờ vào hiệu ứng thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Vụng Trộm Không Thể Giấu – Hidden Love (2023) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim xoay quanh mối tình kéo dài từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành của cặp đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) là cô bé nghịch ngợm, có người anh trai hơn 7 tuổi là Tang Diên (Mã Bá Khiên).

Năm 14 tuổi, Tang Trĩ trong một lần gây rắc rối ở trường nên bị mời phụ huynh. Cô bé không dám nói bố mẹ nên nhờ anh trai đến trường gặp thầy giáo.

Anh trai rất thích trêu chọc em gái nên phũ phàng từ chối. Khi lên phòng anh để năn nỉ, Tang Trĩ tình cờ chạm mặt trai đẹp Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Gia Hứa là bạn học với Tang Diên, sở hữu ngoại hình bảnh trai hoàn hảo. Tang Trĩ vừa gặp đã bị vẻ đẹp trai của Gia Hứa làm cho mê muội.

Từ đó, Tang Trĩ đem lòng thầm thương trộm nhớ bạn của anh trai mình. Về phần Gia Hứa, anh cũng rất dịu dàng và ân cần với cô gái nhỏ. Tuy nhiên, anh luôn nghĩ mình yêu thương cô với tình cảm anh trai em gái.

Khi Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, cả hai ít có cơ hội gặp gỡ. Một số hiểu lầm nho nhỏ xảy ra khiến Gia Hứa và Tang Trĩ ngày càng xa cách. Cho đến khi Tang Trĩ học đại học tại cùng thành phố với Gia Hứa, họ mới gặp lại nhau.

Trải qua nhiều biến cố, cả hai dần trưởng thành. Cặp đôi cũng dần nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho đối phương. Tình cảm ngây ngô của cô em gái nhỏ năm nào được đền đáp xứng đáng. Họ cùng viết nên cái kết kẹo ngọt cho mối tình lâu năm này.