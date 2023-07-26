Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Sao quốc tế 26/07/2023 09:59

Kết quả của phiên tòa thứ hai này sẽ được tuyên bố theo luật.

Theo ON, phía Ngô Diệc Phàm cho rằng cho rằng mức án 13 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm là "quá nặng", "không thích đáng" nên làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao. Phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra ngày 25/7 tại Bắc Kinh. Do liên quan tới quyền riêng tư của người bị hại nên phiên tòa được xét xử kín. 

Trước buổi làm việc, tòa án thông báo cho đại sứ quán Canada tại Trung Quốc, theo quy định. Kết quả phúc thẩm chưa được công bố. Được biết, kết quả của phiên tòa thứ hai này sẽ được tuyên bố theo luật.

Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 1

Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 2
Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Hồi tháng 5, tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về vụ án này, tuyên phạt bị cáo Ngô Diệc Phàm 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm, cộng với trục xuất sau khi thụ án. Ngô Diệc Phàm đã từ chối chấp nhận và kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Bắc Kinh.

Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 3

Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 4
Kết quả phúc thẩm chưa được công bố. Được biết, kết quả của phiên tòa thứ hai này sẽ được tuyên bố theo luật

Đầu tháng 6/2021, Ngô Diệc Phàm bị bạn thân của một cô gái tên là Đô Mỹ Trúc tố “bắt cá 2 tay". Theo thông tin, hai người hẹn hò từ tháng 12/2020. Tuy nhiên đến khoảng tháng 4/2021, nam ca sĩ bắt đầu lạnh nhạt với Đô Mỹ Trúc khiến cô rơi vào "trầm cảm". Theo lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc, cuối tháng 7/2021, cảnh sát bắt tay điều tra vụ việc Ngô Diệc Phàm cưỡng dâm các cô gái. Ngô Diệc Phàm chính thức bị giam giữ hình sự từ cuối tháng 7/2021. Tới giữa tháng 8, Viện Kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, phê chuẩn chính thức bắt tài tử và không được bảo lãnh tại ngoại.

Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 5

Ngô Diệc Phàm từ chối bản án 13 năm tù cùng lệnh trục xuất, kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 6
Vụ bê bối này khiến "Thiên Triều tứ tử" Ngô Diệc Phàm đánh mất sự nghiệp đỉnh cao, có nguy cơ trở thành "đỉnh lưu" đầu tiên của Trung Quốc đi tù

Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong Cbiz từ trước tới nay. Vụ bê bối này khiến "Thiên Triều tứ tử" Ngô Diệc Phàm đánh mất sự nghiệp đỉnh cao, có nguy cơ trở thành "đỉnh lưu" đầu tiên của Trung Quốc đi tù. Sau vụ scandal của nam ca sĩ, giới chức địa phương ra hàng loạt văn bản, chỉ thị quyết liệt áp dụng với giới nghệ sĩ nhằm mục đích chấn chỉnh ngành giải trí.  

 

 

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