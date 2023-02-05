Thêm một cô gái tố Ngô Diệc Phàm mắc căn bệnh ‘đáng sợ’

Sao quốc tế 05/02/2023 14:05

Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng tù do tụ tập đông người với hành vi dâm loạn. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin có thêm một nhân vật lên tiếng tố Ngô Diệc Phàm mắc căn bệnh đáng sợ cùng hành vi đồi bại của mình.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin có thêm một nhân vật lên tiếng tố cáo hành vi tồi tệ trong quá khứ của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, người này đã đăng tải lên trang cá nhân toàn bộ thông tin với dòng trạng thái: “Ngô Diệc Phàm chắc chắn mắc bệnh giang mai”.

Thêm một cô gái tố Ngô Diệc Phàm mắc căn bệnh ‘đáng sợ’ - Ảnh 1

Chưa dừng lại ở đó, người này còn khẳng định Lưu Diệc Phàm đã ép cô quan hệ trong kỳ kinh nguyệt và bí mật quay video lại. Theo một số nguồn tin từ truyền thông xứ Trung, gia đình của Ngô Diệc Phàm đã biết về hành vi đồi bại này của cựu idol.

Người này còn tiết lộ thêm: “Còn nhiều sự thật kinh tởm hơn vẫn chưa được tiết lộ” và với những người không tin vào lời nói của mình: “Tôi hy vọng bạn có lương tâm. Nếu không, tôi hy vọng bạn cũng sẽ gặp thứ rác rưởi như Ngô Diệc Phàm”.

Thêm một cô gái tố Ngô Diệc Phàm mắc căn bệnh ‘đáng sợ’ - Ảnh 2

Ngay lập tức, netizen xứ Trung đã bàn tán xôn xao về thông tin này. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra ngờ vực bởi đây mới chỉ là thông tin từ 1 phía và chưa được kiểm chứng. Chưa có bằng chứng xác nhận Ngô Diệc Phàm thực sự mắc bệnh giang mai hay không nhưng có thể nói, ai mắc phải căn bệnh này thì đúng là ngồi trên đống lửa.

Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng tù do tụ tập đông người với hành vi dâm loạn. Tổng hình phạt được đưa ra là 13 năm. Sau khi chấp hành án tù, nam diễn viên cũng sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc do mang quốc tịch nước ngoài.

Thêm một cô gái tố Ngô Diệc Phàm mắc căn bệnh ‘đáng sợ’ - Ảnh 3

Theo bản cáo trạng, Ngô Diệc Phàm bắt đầu hành vi phạm tội từ năm 2020. Anh đã lợi dụng 3 người phụ nữ trong lúc say xỉn để thực hiện hành vi cưỡng dâm. Ngoài ra, nam diễn viên cùng một vài người đàn ông khác đã tổ chức các hoạt động thác loạn trong tiệc rượu. Ngoài án tù, Ngô Diệc Phàm cũng bị án nặng về kinh tế. Anh bị phạt và yêu cầu nộp khoản còn thiếu, tổng số tiền 600 triệu Nhân dân tệ.

Thêm một cô gái tố Ngô Diệc Phàm mắc căn bệnh ‘đáng sợ’ - Ảnh 4

Ngô Diệc Phàm bị giam giữ hình sự từ cuối tháng 7/2021. Tới giữa tháng 8, Viện Kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, phê chuẩn chính thức bắt tài tử và không được bảo lãnh tại ngoại. Anh đối diện các cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ… Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá là nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz Hoa ngữ từ trước tới nay.

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