Ngô Diệc Phàm từng có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí . Anh được đại hoa Lý Tịnh Lôi nâng đỡ, lên trang nhất của nhiều tạp chí nổi tiếng, mảng thời trang và âm nhạc đều đạt thành tích tốt.

Ngô Diệc Phàm là một trong những người mở ra danh hiệu "tứ đại lưu lượng". Thời điểm anh rời EXO và trở về Trung Quốc, fandom đã cực kỳ lớn mạnh.

Tuy nhiên, sự nghiệp sáng rực rỡ của Ngô Diệc Phàm bất ngờ sụp đổ. Lùm xùm cưỡng bức trẻ vị thành niên khiến anh lao đao.

Từ tháng 7, Ngô Diệc Phàm dính cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái. "Phát súng" đầu tiên là lời tố cáo từ Đô Mỹ Trúc - một cô gái 19 tuổi, xưng là bạn gái cũ và cũng từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp năm cô mới 17 tuổi. Trang QQ dẫn nguồn tin riêng cho biết có nghi vấn có nạn nhân 14 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể bởi Ngô Diệc Phàm và một nhóm người, trong đó có 2 nghệ sĩ khác.

Hiện, đỉnh lưu một thời phải ngồi ăn cơm tù và đền hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chưa biết Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với mức án như thế nào?

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Lý Dịch Phong từng là nam diễn viên mờ nhạt trong giới giải trí. Tuy nhiên, sau bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm đóng cùng Dương Mịch, sự nghiệp của anh thăng tiến rõ rệt.

Tên tuổi của Lý Dịch Phong phổ biến rộng rãi, số lượng fan tăng lên ngày càng nhiều. Vì thế, anh nhanh chóng bước vào vị trí đỉnh lưu Hoa ngữ.

Những năm gần đây, Lý Dịch Phong vẫn chăm chỉ đóng phim. Nhưng sự thất bại của Kính Song Thành khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, nam diễn viên vẫn sở hữu lượng fan đông đảo.

Hiện tại, Lý Dịch Phong đang có ý định chuyển hình. Anh sẽ hạn chế tham gia phim cổ trang ngôn tình, phim tổng tài thần tượng. Thay vào đó, nam diễn viên đã tính đi đường dài khi ưu tiên các bộ phim chính kịch.

Thể loại chính kịch có thể không giúp gia tăng lượng fan nhưng tính ổn định cao hơn. Ngoài ra, anh cũng có cơ hội tranh giải khi tham gia các tác phẩm thuộc dạng này.

Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Dịch Phong trong phim chính kịch chưa được đánh giá cao. Vì thế, nam diễn viên cần phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa.

Dương Dương

Dương Dương - Ảnh: Internet

Dương Dương vẫn rất tích cực đóng phim, từ cổ trang đến hiện đại. Đầu năm nay, nam diễn viên đã có 2 bộ phim được phát sóng, gồm Đặc Chiến Vinh Quang và Thả Thí Thiên Hạ.

Hai bộ phim đều có tỷ suất người xem ổn nhưng chưa thể gọi là nổi tiếng. Ngoài ra, Thả Thí Thiên Hạ còn vướng vào một loạt tin tức tiêu cực. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của nam diễn viên.

Từ trước đến nay, khả năng diễn xuất của Dương Dương luôn là chủ đề gây tranh cãi. Đa số khán giả cho rằng, nam diễn viên vẫn chưa cải thiện kỹ năng đóng phim. Vì thế, anh chẳng khác nào"bình hoa di động" khi chỉ có nhan sắc mà không có năng lực.

Lộc Hàm

Lộc Hàm - Ảnh: Internet

Lộc Hàm xuất thân là ca sĩ thần tượng nên anh dành nhiều thời gian đầu tư vào âm nhạc. Ngoài ra, nam diễn viên cũng tham gia một số bộ phim nhưng không quá nổi bật.

Tuy nhiên, Lộc Hàm rất có duyên khi tham gia chương trình giải trí. Anh từng là thành viên cốt cán của chương trình Keep Running. Sau đó, anh tiếp tục tham gia chương trình tống nghệ của Đặng Siêu.

Mặc dù ít đóng phim nhưng Lộc Hàm vẫn phát hành nhạc và xuất hiện trên chương trình tạp kỹ. Vì thế, anh giữ được danh tiếng tốt và có lượng fan hùng hậu.

Thời gian qua, cư dân mạng cũng đưa ra nhiều đồn đoán về chuyện tình của Lộc Hàm. Một số người cho rằng, anh và Quan Hiểu Đồng đang lên kế hoạch kết hôn và sẽ sớm về chung một nhà.