Thả Thí Thiên Hạ: Lộ thêm 'bằng chứng' Lộ Tư và Dương Dương 'phim giả tình thật' trên phim trường 'Ánh mắt ta khẽ chạm nhau đầy mật ngọt'

Sao quốc tế 14/05/2022 12:25

Đoàn làm phim vừa đăng tải những hình ảnh của Dương Dương và Lộ Tư tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ. Trong đó, khán giả nhiều lần bắt gặp cặp đôi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy mật ngọt, làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật".

Mới đây, đoàn làm phim vừa đăng tải những hình ảnh của Dương Dương và Lộ Tư tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ. Trong đó, khán giả nhiều lần bắt gặp cặp đôi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy mật ngọt, làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật".

Cụ thể, hai diễn viên có lẽ đang tập luyện cho cảnh đấu mắt căng thẳng giữa Hắc Phong Tức (Dương Dương) và Bạch Phong Tịch (Lộ Tư). Tuy nhiên, cả hai vì không kìm được nên đã phá lên cười khiến cảnh quay phải tạm dừng để diễn viên lấy lại cảm xúc.

Thả Thí Thiên Hạ: Lộ thêm 'bằng chứng' Lộ Tư và Dương Dương 'phim giả tình thật' trên phim trường 'Ánh mắt ta khẽ chạm nhau đầy mật ngọt' - Ảnh 1
Rộ lên tin đồn Lộ Tư và Dương Dương phim giả tình thật - Ảnh: Internet

 

Việc cặp đôi làm hỏng cảnh quay này là điều dễ hiểu bởi trước đây Triệu Lộ Tư từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với Tencent rằng hai người thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tuy nhiên, khi nhìn vào hậu trường lần này, khán giả thấy mọi chuyện không như lời Lộ Tư nói. Bằng chứng là hai diễn viên thường xuyên nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ mà họ trao nhau cũng đủ để dân mạng bàn tán.

Thả Thí Thiên Hạ: Lộ thêm 'bằng chứng' Lộ Tư và Dương Dương 'phim giả tình thật' trên phim trường 'Ánh mắt ta khẽ chạm nhau đầy mật ngọt' - Ảnh 2
 Khán giả nhiều lần bắt gặp cặp đôi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy mật ngọt - Ảnh: Internet

 

Điều đặc biệt mà khán giả soi được là Lộ Tư vô tư choàng vai Dương Dương rất tình cảm. Về phần nam diễn viên, anh cũng vui vẻ hợp tác và thường xuyên chọc cười bạn diễn.

Tuy những tương tác ngọt ngào của cặp đôi khiến khán giả nháo nhào vì nghi ngờ "phim giả tình thật" nhưng nhiều người lại nghĩ hai diễn viên chỉ đơn thuần là đang tạo niềm vui cho nhau. Bởi áp lực đang đè lên đoàn làm phim và dàn diễn viên là rất lớn.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi dính tin đồn ‘phim giả tình thật’. Trước đó, Triệu Lộ Tư đã từng lên tiếng về tin đồn hẹn hò với nam tài tử Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sau một tháng vướng vào sanhdal tình ái. Theo đó, trên tài khoản "Thanh minh và Bác bỏ tin đồn của Triệu Lộ Tư", một bài viết chỉ vẻn vẹn hai chữ: “Độc thân”.

Thả Thí Thiên Hạ: Lộ thêm 'bằng chứng' Lộ Tư và Dương Dương 'phim giả tình thật' trên phim trường 'Ánh mắt ta khẽ chạm nhau đầy mật ngọt' - Ảnh 3
Lộ Tư từng ngầm lên tiếng phủ nhận tin đồn trên - Ảnh: Internet

 

Dù vậy, khán giả vô cùng thích thú trước loạt ảnh siêu cấp đáng yêu của Lộ Tư và Dương Dương tại hậu trường. Mong rằng Thả Thí Thiên Hạ do cả hai đóng chính sẽ gặt hái được nhiều thành công.

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