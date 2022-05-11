Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 11/05/2022 19:00

Một blogger đã đưa ra danh sách nhóm diễn viên sẽ thay thế dàn tiểu hoa hậu 85.

Mới đây, một blogger đã đưa ra danh sách nhóm diễn viên sẽ thay thế dàn tiểu hoa hậu 85. Tiêu chí lựa chọn bao gồm ngoại hình, khí chất, thực tích, sự nghiệp...

Theo blogger, xét về khí chất dịu dàng tao nhã, Trần Đô Linh sẽ thay thế Lưu Thi Thi. Xét về độ thông minh, năng động, Triệu Lộ Tư có thể kế thừa Dương Mịch.

Nhắc đến ngoại hình xinh đẹp vạn người mê, Lưu Diệc Phi đã có truyền nhân là Vương Sở Nhiên. Nhưng khi bàn về thực tích và tâm sự nghiệp, Dương Tử có điểm tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh.

Bạch Lộc có nhiều khả năng thay thế Đường Yên, vì cả hai mang vẻ đẹp ngọt ngào, hợp đóng từ cổ trang đến hiện đại. Trong khi, Angelababy và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đứng top đầu trong lứa về thời trang thảm đỏ.

Cuối cùng là cặp đôi Nghê Ni và Chung Sở Hy, hai nữ diễn viên đều xuất đạo từ phim điện ảnh, khí chất trên thảm đỏ và tạp chí cũng thuộc hàng xuất sắc.

Tuy nhiên, danh sách này đã nhận phải vô số lời mỉa mai của khán giả. Cư dân mạng cho rằng, dàn tiểu hoa hậu 90 "chưa có cửa" để so với đàn chị.

Lưu Thi Thi và Trần Đô Linh

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Lưu Thi Thi và Trần Đô LinhẢnh: Internet

 

Lưu Thi Thi và Trần Đô Linh đều là những tiểu hoa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng. Dù là tạo hình cổ trang hay hiện đại thì 2 mỹ nhân này đều đem đễn cảm giác rất đài các, thanh nhã. Không những vậy, vì đời tư sạch bóng scandal nên Lưu Thi Thi và Trần Đô Linh cũng rất được lòng khán giả. Thế nhưng, vợ của Ngô Kỳ Long đã có tác phẩm để đời là Bộ Bộ Kinh Tâm. Ngoài ra, cô cũng gây được tiếng vang khi tham gia Tiên Kiếm 3, Hiên Viên Kiếm...

Ngược lại, Trần Đô Linh chưa có tác phẩm nào thật sự đột phá. Trong quá khứ, cô từng đóng nữ chính phim điện ảnh nổi tiếng Tai Trái. Tuy nhiên, khi các bạn diễn đều gặt hái được thành công thì sự nghiệp của cô vẫn mãi lận đận.

Dương Mịch - Triệu Lộ Tư

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Dương Mịch - Triệu Lộ TưẢnh: Internet

 

Kể từ khi xuất đạo, Triệu Lộ Tư có rất nhiều tin xấu. Vì thế nữ diễn viên bị cộng đồng mạng gọi là "trà xanh". Ngoài ra, cô cũng có nhiều pha xử lý không được khôn ngoan.

Trong khi Dương Mịch là con nhà gia giáo, nổi tiếng vừa có EQ vừa có học thức. Cô cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Do đó, khán giả không đồng tình khi xếp Triệu Lộ Tư chung với Dương Mịch.

Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh – Dương TửẢnh: Internet

 

Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên tay ngang nhưng vẫn đạt được thực tích đáng nể và giải thưởng danh giá. Các bộ phim có Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều đạt rating tốt, được nhiều người đón nhận.

So với đàn chị, sự nghiệp của Dương Tử vẫn kém xa. Cô đóng phim từ nhỏ nhưng diễn xuất lên xuống thất thường. Một số tác phẩm hóa thân rất tốt nhưng số khác lại gượng gạo khó xem.

Thêm nữa, nữ diễn viên chưa đạt giải thưởng lớn nào trong sự nghiệp. Xét về thực tích hay duyên với người qua đường, Dương Tử đều thua Triệu Lệ Dĩnh.

Đường Yên – Bạch Lộc

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 5
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

 

Bạch Lộc được Vu Chính nâng đỡ nhiệt tình, cũng có khả năng thu hút fan. Thế nhưng, thành tích phim ảnh của cô chỉ ở mức ổn chứ không xuất sắc.

Nhiều netizen cho rằng Bạch Lộc vẫn có điểm nổi trội hơn Đường Yên đó là có thể diễn đa dạng vai chứ không chỉ dừng lại ở mỗi ngốc bạch ngọt. Việc để cô xếp chung với Đường Yên ở thời điểm này là chưa hợp lý.

Angela Baby – Địch Lệ Nhiệt Ba

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 6
Angela Baby – Địch Lệ Nhiệt BaẢnh: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chưa thể coi là truyền nhân của Angelababy. Lý do là vì, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh mang vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa mềm mại. Cô sở hữu đường nét thanh tú, dáng người chuẩn chỉnh.

Trong giới giải trí có không ít nữ diễn viên xinh đẹp. Thế nhưng, người mang nét vừa lanh lợi vừa sắc sảo như Angelababy không nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến khán giả phải trầm trồ khi đi thảm đỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba khá thô chứ không mềm mại. Cô có thể mang vẻ đẹp sắc nét chứ không tươi sáng như Angelababy.

Lưu Diệc Phi - Trần Đô Linh – Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong lứa 95. Tuy nhiên, trong giới cũng có một nhân vật mang nét đẹp tương tự mỹ nữ họ Lưu.

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 7
Lưu Diệc Phi - Vương Sở Nhiên Ảnh: Internet

 

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 8
Lưu Diệc Phi - Trần Đô LinhẢnh: Internet

 

Trần Đô Linh từng được nhận xét là "tiểu Lưu Diệc Phi" vì có ngoại hình gần giống đàn chị. Vì thế, danh hiệu "truyền nhân của thần tiên tỉ tỉ" vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Nghê Ni – Chung Sở Hi

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 9
Nghê Ni và Chung Sở Hi - Ảnh: Internet

 

Đều là những mỹ nhân có xuất phát điểm từ điện ảnh, Nghê Ni và Chung Sở Hi tạo ấn tượng tốt với khán giả về khoản diễn xuất. Tuy nhiên, khi lấn sân sang mảng truyền hình 2 người đẹp này lại không tạo được thành công như mong đợi. Ngoài ra, Chung Sở Hi và đàn chị Nghê ni còn có điểm chung là tạo hình thảm đỏ cực bắt mắt, chụp ảnh tạp chí thì luôn được đánh giá cao.

 

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