Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Sao quốc tế 08/05/2022 15:00

Trên mạng xã hội vừa đào lại đoạn phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư, cùng một câu hỏi nhưng chứng minh độ IQ của 2 mỹ nhân.

Mới đây, một đoạn phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề được đào lại. Khi đó Triệu Lệ Dĩnh nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Bạn có muốn thử thách mình không?"

Mỹ nhân họ Triệu trả lời rằng cô vẫn còn muốn thử thách bản thân. Triệu Lệ Dĩnh lý giải những thách thức mà mình gặp phải sẽ giúp cho bản thân ngày càng tiến bộ. Nữ diễn viên tin rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, có thành công sẽ có thất bại là chuyện bình thường.

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh lúc mới vào nghề - Ảnh: Internet

 

Triệu Lệ Dĩnh khiến công chúng thán phục bởi lối suy nghĩ chín chắn, không ngại thử thách với những cái mới, dù bản thân chưa bao giờ làm qua trước đó. Cô chia sẻ: "Là một diễn viên, không thể nói bản thân thích vai này vai kia nhưng vì sợ hãi rằng mình không làm được mà từ chối".

Nữ diễn viên khẳng định nếu bản thân diễn một vai nào đó nhưng hiệu ứng khán giả nhận về không tốt, cô vẫn sẽ hạnh phúc vì bản thân đã dám đón nhận thử thách.

Có thể nói, dù mới vào nghề nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã có suy nghĩ rất nghiêm túc về nghiệp diễn. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ dành nhiều lời chúc tốt đẹp và mong cô luôn tỏa sáng và thành công như thế.

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đã có suy nghĩ rất nghiêm túc về nghiệp diễn -  Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh, cộng đồng mạng còn nhắc đến phá ngôn gần đây của Triệu Lộ Tư. Cụ thể, khi tham gia phỏng vấn quảng bá Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Dương Dương, Lộ Tư đã nhận câu hỏi giống hệt đàn chị - "Bạn có muốn thử thách bản thân không?" nhưng cách trả lời của cô lại khác một trời một vực.

Cụ thể, Lộ Tư bị ném đá vì trả lời thẳng thắn rằng cô không muốn thử thách bản thân và cũng không có kế hoạch gì cho tương lai. Mỹ nhân cho biết cô hài lòng với mọi thứ mình có được và sẽ để sự nghiệp diễn tiến một cách tự nhiên, tùy duyên số. Bên cạnh đó, Lộ Tư còn cho biết cô không muốn thử vai phản diện mặc dù rất thích vì tự nhận thấy ngoại hình không phù hợp.

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư trả lời phỏng vấn - Ảnh: Internet

 

Suy nghĩ của Lộ Tư khiến khán giả thất vọng, nhiều người cho rằng chính vì sự ngại khó, không dám dấn thân mà sự nghiệp của cô sẽ chẳng bao giờ bì được với đàn chị.

Trước đó, khi tham gia Thả Thí Thiên Hạ, miễn nhân liên tiếp hứng ‘gạch’ từ cộng đồng mạng. Trang Sohu nhận xét người đẹp 9X cố gồng để hóa thân thành Bạch Phong Tịch, một mỹ nhân mạnh mẽ, võ công cao cường và hành xử hào sảng. Theo nhiều người xem, Bạch Phong Tịch qua lối thể hiện của Triệu Lộ Tư biến thành một cô gái hồn nhiên, đáng yêu... như các vai diễn trước mà mỹ nhân này từng đóng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khiến khán giả ngán ngẩm ở cảnh nữ cải nam trang “giả trân”.

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém - Ảnh 4
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

 

Diễn xuất đã kém mà IQ lại tệ khiến Triệu Lộ Tư một lần nữa bị âm điểm từ fan.

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