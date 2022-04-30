Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo?

Sao quốc tế 30/04/2022 15:26

Trên trang Douban, netizen đã mở cuộc bình chọn phim Hoa Ngữ flop và đại bạo.

Mới đây trên trang Douban, cư dân mạng đã mở một cuộc bình chọn dự đoán thành tích phim flop hoặc bạo của loạt dự án cổ trang sắp lên sóng. Kết quả cuối cùng được đưa ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi khác xa so với tưởng tượng.

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo? - Ảnh 1
Cuộc bình chọn phim flop, đại bạo - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo đó, trong loạt phim cổ trang dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2022 này chỉ có 3 bộ phim được dự đoán là sẽ thắng lớn. Những bộ phim được khán giả đặt trọn niềm tin bao gồm Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành nghị), Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu) và Thả Thí Thiên Hạ (Dương Dương – Triệu Lộ Tư).

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo? - Ảnh 2
Trầm vụn hương phai - Ảnh minh họa: Internet

 

Những bộ phim bị xếp vào danh sách thất bại khi lên sóng bao gồm An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn), Phong Khởi Tây Châu (Cổ Lực Na Trát – Hứa Ngụy Châu), Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (Trần Tinh Húc – Lý Lan Địch), Trọng Tử (Dương Siêu Việt – Từ Chính Khê)… Ngoài ra, bộ phim Phong Khởi Lũng Tây với sự tham gia diễn xuất của Trần Khôn, Bạch Vũ, AngelaBaby, Tôn Di cũng bị xếp vào hàng phim sẽ flop khi chiếu.

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo? - Ảnh 3
An lạc truyện - Ảnh minh họa: Internet

 

Kết quả này khiến cho nhiều khán giả không hài lòng. Bởi lẽ hiện giờ Thả Thí Thiên Hạ đã lên sóng nhưng thành tích phim cũng chỉ ở tầm trung chứ không thể tính là bạo được. Với lại, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều khi lên sóng, nam nữ chính bị “soi” kỹ càng. Nhất là Triệu Lộ Tư, nhiều người sau khi xem hàng loạt phân cảnh ăn uống của mỹ nhân không khỏi bất bình, cho rằng cô đã phá hoại hình tượng Bạch Phong Tịch. Bởi vì, trong nguyên mẫu, nữ hiệp họ Bạch dù hành tẩu giang hồ, là một nữ cường “hàng real” nhưng có khí chất, phong thái từ tốn chứ không xuề xòa, ăn uống nhồm nhoàm như thế này.

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư có cảnh ăn uống bị chê - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong khi đó, có nhiều khán giả cho rằng An Lạc Truyện và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường chắc chắn không thể flop được. Ngoài ra, 2 bộ được dự đoán sẽ bạo là Trầm Vụn Hương Phai và Mộng Hoa Lục vẫn còn nhiều điểm khiến phim mất lòng khán giả nên sẽ khó có cơ hội bạo.

- Một Hoa Lục chắc không bạo được đâu, nếu tốt thì chỉ có nhiệt thôi. Kịch bản phim cũ mà Lưu Diệc Phi cũng chỉ được cái đẹp chứ diễn xuất còn chán lắm.

- Thả Thí Thiên Hạ là không bạo rồi đó, tôi dự đoán Mộng Hoa Lục cũng không bạo được, Mấy phim còn lại đợi xem trailer thế nào mới có cơ sở đoán được. Nhưng xét theo nhiều mặt thì An Lạc Truyện với Tinh Lạc Ngưng Thành Đường chắc chắn sẽ có nhiệt.

- Trầm Vụn Hương Phai tạo hình, diễn xuất đều ổn, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn sau khi lên sóng, Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi thì không ít khán giả ngóng đợi đâu.

- An Lạc Truyện không flop đâu, cũng lắm là như con Ngự Giao Ký thôi, thành tích ổn nhưng không bạo được.

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo? - Ảnh 5
Tinh lạc ngưng thành đường  - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều bộ phim bên trên vẫn đang trong quá trình quay phim, vậy nên chưa thể dự đoán được khi lên sóng sẽ ra sao. Hiện tại, bảng xếp hạng những dự án phim cổ trang sẽ bạo hoặc flop trên Douban vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng.

 

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