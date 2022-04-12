Triệu Lộ Tư làm hành động này với Dương Dương trên phim trường, Netizen tố cố tình "bắt chước" Địch Lệ Nhiệt Ba

Trước tương tác siêu ngọt ngào của bộ đôi “Bạch Phong - Hắc Tức”, cư dân mạng chỉ biết “quắn quéo” bày tỏ:

Thời gian vừa qua hình ảnh Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương ở hậu trường “Thả Thí Thiên Hạ” đã leo lên hot search Weibo với lượng truy cập cực cao. Hành động thân mật này khiến “fan sao hoa ngữ” đồn đoán Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang “phim giả tình thật”.

- Haha, sao trông cứ như 2 anh em đang cùng nhau dạo phố chứ không phải một đôi ấy nhỉ. Nhưng nói thật lòng thì 2 bạn dễ thương thật.

- Đáng yêu quá, may là phim sắp lên sóng rồi, không thì tôi nôn nóng đến chết mất.

Thế nhưng, “fan cứng” đã lần mò ra được vào năm 2021, Dương Dương cũng từng được Địch Lệ Nhiệt Ba đút bánh bao cho ăn khi cặp đôi đang quay video quảng bá cho bộ phim “Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh”.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng đút bánh bao cho Dương Dương - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn hình ảnh Triệu Lộ Tư đút bánh bao cho Dương Dương, nhiều netizen cho rằng “Bạch Phong” đang cố tình bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng có thể cảnh đút bánh bao kia là một phần nội dung của bộ phim.

- Nhìn cảnh đút bánh bao này tôi nhớ lại năm ngoái Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cũng từng làm. Giờ Triệu Lộ Tư lại học theo hay sao?

- Cũng có thể là cảnh quay trong phim mà, cái này phải chờ phim lên sóng mới biết được, chưa gì đã nói cô ấy bắt chước thì oan quá.

- Không phải tự nhiên mà Triệu Lộ Tư lại được phong danh “cọ hậu” đâu. Trước cô ấy còn bám chặt lấy Địch Lệ Nhiệt Ba để nổi tiếng mà.

- Nhìn thấy rõ Dương Dương ăn bánh của Nhiệt Ba vui hơn nhỉ.

Từ khi "Thả Thí Thiên Hạ" có lịch phát sóng, những tin tức Dương Dương – Triệu Lộ Tư bí mật hẹn hò liên tục được lan truyền trên mạng. Có ý kiến cho rằng đây là một hình thức xào couple để quảng bá cho bộ phim.



Một cảnh thân mật của Bạch Phong - Hắc Tức trong "Thả khí thiên hạ" - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, bộ phim “Thả thí thiên hạ” sẽ lên sóng vào 18/4 tới. Khán giả tiếp tục “hóng” những “khoảnh khắc” ngọt ngào chưa công bố của cặp đôi.