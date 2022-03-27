Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

Sao quốc tế 27/03/2022 10:28

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đoàn làm phim nào đó đã yêu cầu diễn viên không được chỉnh sửa tạo hình nhưng Cúc Tịnh Y vẫn lén chỉnh sửa một chút tạo hình của mình khiến đạo diễn rất bất mãn.

 

2. Có rất nhiều người theo đuổi Dương Mịch, tre già măng mọc, nhưng nàng đều không có ý muốn kết hôn lần 2.

 

3. Ảnh chụp tạp chí gần đây của Ngô Lỗi bị rất nhiều người mắng là quỷ dị.

 

4. Hiệp ước thương vụ của Nhậm Gia Luân không ở Hoan Thuỵ.

 

5. Hứa Khải đối với Thượng Thực đã không ôm quá nhiều kỳ vọng nữa, đem bỏ qua một bên, marketing nhiều như vậy, thành tích cũng chỉ thường. Cho nên anh ấy lập tức đem trọng tâm chuyển tới bộ phim mới đóng cùng Cảnh Điềm, lần này nhiều ảnh bị lộ cũng là đoàn phim thả ra. 

 

6. Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng một công ty quản lý.

 

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7. Phim truyền hình Mật mã hắc bạch: Vương Tử Kỳ, Tô Hiểu Đồng.

 

8. Phim điện ảnh mới của Từ Tranh: Ánh mặt trời thế giới mới, nữ chính Trương Tử Phong.

 

9. Đoàn đội Bạch Kính Đình xuống tay rất nhanh, toàn bộ tài nguyên của Đặng Luân hiện tại đều chuyển qua cho Bạch Kính Đình.

 

10. Châu Đông Vũ khá tin vào huyền học, mỗi lần chuẩn bị nhận vai sẽ đi xem một chút xem bạn diễn có hợp nhau không.

 

11. Cổ Lực Na Trát Từ Khai Sính sẽ hợp tác một bộ phim mới.

 

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12. Điện ảnh Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Nàng: Trương Tân Thành, Nhậm Mẫn.

 

13. Năm nay Bạch Ngọc Lan thị hậu có thể là Hải Thanh hoặc Ân Đào.

 

14. La Vân Hi bởi vì rất thích chơi điện tử nên đang thảo luận với Ngỗng một kịch bản về game điện tử.

 

15. Trương Hàn gần đây tài nguyên rất tốt, không chỉ đóng phim với Angela Baby, tiếp sau đó sẽ diễn cùng Tần Hải Lộ.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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