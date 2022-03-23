Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2022: Phùng Thiệu Phong 'cấm' truyền thông Trung hỏi về chuyện gia đình, Triệu Lệ Dĩnh tát xuất với 'Ai là hung thủ' phần 2?

Sao quốc tế 23/03/2022 11:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trung Quốc remake phim "Trái Tim Nhân Ái" của Hàn Quốc, diễn viên chính: Kim Thế Giai, Mao Hiểu Đồng.

 

2. Trước đây, quan hệ của Dương Mịch và Diêu Thần rất kém nhưng gần đây vì lợi ích chung nên hai người đã làm hoà.

 

3. Triệu Lệ Dĩnh muốn xem xong kịch bản phần 2 mới quyết định có quay lại đóng Ai Là Hung Thủ hay không.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2022: Phùng Thiệu Phong 'cấm' truyền thông Trung hỏi về chuyện gia đình, Triệu Lệ Dĩnh tát xuất với 'Ai là hung thủ' phần 2? - Ảnh 1

4. Phim điện ảnh mới của Từ Tranh tiếp xúc hai nam chính: Lưu Hạo Nhiên, Vương Tuấn Khải.

 

5. Ngu Thư Hân rất không hài lòng với việc Ngô Thiến quay lại, vì cô ấy quay lại sẽ trở thành người nổi bật nhất ở công ty.

 

6. Hiện tại trong giới đã không còn tài nguyên muốn cùng Trần XD hợp tác vì cảm thấy anh ấy quá đen đủi.

 

7. Lý Băng Băng giúp giới thiệu Cổ Lực Na Trát với rất nhiều cao tầng, đại lão, cô ấy hiện tại cũng tham gia được vài vòng, tài nguyên sẽ không đứt đoạn.

 

8. Dự án phim Huyện Uỷ Đại Viện tiếp xúc 2 tiểu sinh 95 là Trần Tinh Húc và Trương Tân Thành.

 

9. Bộ phim tiếp theo của Nhậm Gia Luân vẫn là cổ trang của Iqiyi: Vô Ưu Độ.

 

10. Angela Baby hiện tại đặt tất cả trọng tâm vào sự nghiệp, chuyên tâm đóng phim, còn tiếp xúc cả phim văn nghệ.

 

11. Gió Nam Hiểu Lòng Ta của Thành Nghị và Trương Dư Hi sẽ lên sóng tháng 5.

 

12. Dương Mịch hiện tại không có ý định nhận phim cổ trang nữa, đã đẩy vài bộ đi.

 

13. Phùng Thiệu Phong hiện tại trả lời phỏng vấn không cho phép truyền thông hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh hoặc con cái.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2022: Phùng Thiệu Phong 'cấm' truyền thông Trung hỏi về chuyện gia đình, Triệu Lệ Dĩnh tát xuất với 'Ai là hung thủ' phần 2? - Ảnh 2

14. Phong Hoả Lưu Kim do Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ đóng chính sắp lên sóng.

 

15. Mộng Hoa Lục sẽ đẩy lùi lịch, ngỗng sẽ chiếu Thả Thí Thiên Hạ trước sau đó đến Hạo Y Hành rồi đến Mộng hoa lục.

 

16. Nữ thần Kim Ưng đại khái định là Dương Tử, đoàn đội cô ấy đã an bài số phiếu, cũng cùng ban tổ chức thông qua.

 

17. Xuân hoa yếm: Nhậm Gia Luân, Trần Tiểu Vân.

 

18. Vương Nhất Bác hiện tại đi lộ tuyến chủ lưu, sau khi đóng máy điện ảnh một thời gian sẽ quay phim truyền hình.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Dương Tử sao Hoa ngữ làng sao

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