Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2022: Lưu Thi Thi tát xuất màn ảnh Hoa ngữ, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Châu Vũ Đồng trong phim mới?

1. Điều kiện để làm nữ thần Kim Ưng chỉ cần năm qua có phim chiếu đài Xoài, hơn nữa nguyện ý tiếp tục hợp tác dài hạn với đài liền có đến tám chín phần cơ hội.

2. Hứa Khải được nhắm cho vai nam chính của "Tiên kiếm 6".

3. Lưu Thi Thi sắp quay lại đóng phim, cũng sẽ không nhận trả lời phỏng vấn.

4. "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của Triệu Lệ Dĩnh dự kiến ​​được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Bắc Kinh của Dragon TV vào tháng 5.

5. Mỗi lần yêu đương của Hồ Nhất Thiên thường rất ngắn, không kéo dài quá một tháng.

6. Đặng Luân đem các công việc chuyển qua cho người nhà, tiệm lẩu vẫn sẽ mở cửa bình thường.

7. Đặc Chiến Vinh Quang của Dương Dương Lý Nhất Đồng sẽ lên sóng tiếp nối bộ phim Tâm Cư.

8. Bộ phim Hoắc Khứ Bệnh của Trương Nhược Quân hoàn toàn không có khả năng lên sóng, đã chôn quá sâu.

9. Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng sẽ đóng chung trong bộ phim truyền hình "Tình Yêu Mà Thôi".

10. Bộ phim Ngõ Nhỏ đã qua thẩm, quý 2 lên sóng mangotv, chia là 3 chương:

Chương 1: Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo

Chương 2: Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan

Chương 3: Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất

11. Đội ngũ của chương trình "Xin Chào! Thứ Bảy" rất hài lòng với Vương Hạc Đệ, thậm chí họ còn cảm thấy hơi ngạc nhiên vì anh ấy khá năng động và thông minh.

12. Vương Nguyên hiện đang quay phim và tham gia các chương trình tạp kỹ, lịch trình của cậu ấy khá kín.

13. Vai nam hai trong "Người Phiên Dịch" đã định Vương Tuấn Khải.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.