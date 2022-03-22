Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/3/2022: Lưu Thi Thi tát xuất màn ảnh Hoa ngữ, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Châu Vũ Đồng trong phim mới?

Sao quốc tế 22/03/2022 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Điều kiện để làm nữ thần Kim Ưng chỉ cần năm qua có phim chiếu đài Xoài, hơn nữa nguyện ý tiếp tục hợp tác dài hạn với đài liền có đến tám chín phần cơ hội.

 

2. Hứa Khải được nhắm cho vai nam chính của "Tiên kiếm 6".

 

3. Lưu Thi Thi sắp quay lại đóng phim, cũng sẽ không nhận trả lời phỏng vấn.

sao hoa ngu

4. "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của Triệu Lệ Dĩnh dự kiến ​​được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Bắc Kinh của Dragon TV vào tháng 5.

 

5. Mỗi lần yêu đương của Hồ Nhất Thiên thường rất ngắn, không kéo dài quá một tháng.

 

6. Đặng Luân đem các công việc chuyển qua cho người nhà, tiệm lẩu vẫn sẽ mở cửa bình thường.

 

7. Đặc Chiến Vinh Quang của Dương Dương Lý Nhất Đồng sẽ lên sóng tiếp nối bộ phim Tâm Cư.

 

8. Bộ phim Hoắc Khứ Bệnh của Trương Nhược Quân hoàn toàn không có khả năng lên sóng, đã chôn quá sâu.

 

9. Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng sẽ đóng chung trong bộ phim truyền hình "Tình Yêu Mà Thôi".

sao hoa ngu 1

10. Bộ phim Ngõ Nhỏ đã qua thẩm, quý 2 lên sóng mangotv, chia là 3 chương:

Chương 1: Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo

Chương 2: Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan

Chương 3: Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất

 

11. Đội ngũ của chương trình "Xin Chào! Thứ Bảy" rất hài lòng với Vương Hạc Đệ, thậm chí họ còn cảm thấy hơi ngạc nhiên vì anh ấy khá năng động và thông minh.

 

 

12. Vương Nguyên hiện đang quay phim và tham gia các chương trình tạp kỹ, lịch trình của cậu ấy khá kín.

 

13. Vai nam hai trong "Người Phiên Dịch" đã định Vương Tuấn Khải.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2022: Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác kinh doanh, Đặng Luân quay lại Cbiz sau bê bối trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2022: Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác kinh doanh, Đặng Luân quay lại Cbiz sau bê bối trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Ngô Lỗi Châu Vũ Đồng Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2022: Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác kinh doanh, Đặng Luân quay lại Cbiz sau bê bối trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/3/2022: Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác kinh doanh, Đặng Luân quay lại Cbiz sau bê bối trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2022: Dương Tử 'cặp kè' với Dương Dương, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã tách riêng đoàn đội để có tiếng nói hơn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/3/2022: Dương Tử 'cặp kè' với Dương Dương, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã tách riêng đoàn đội để có tiếng nói hơn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2022: Lưu Thi Thi 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân, Đặng Luân bị các thương hiệu đòi tiền bồi thường hậu trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/3/2022: Lưu Thi Thi 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân, Đặng Luân bị các thương hiệu đòi tiền bồi thường hậu trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2022: Vương Hạc Đệ công khai người yêu, Phạm Băng Băng đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2022: Vương Hạc Đệ công khai người yêu, Phạm Băng Băng đang độc thân?

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào