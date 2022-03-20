Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?

Sao quốc tế 20/03/2022 15:02

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đài truyền hình Hồ Nam, phim truyền hình: Hoạ Mi gồm diễn viên chính: Bành Tiểu Nhiễm, Lưu Học Nghĩa, Đinh Dũng Đại, Gian Nhân Tư cuối tháng ​​​3 khởi động máy.

 

2. Gia đình Hoa Thần Vũ rất có bối cảnh, gần đây còn giúp bạn gái mới giới thiệu một tài nguyên chủ lưu vai nữ chủ.

 

3. Đặng Vi và Ngỗng đã kí hiệp ước hợp tác sâu, từ giờ ngỗng sẽ chủ lực nâng đỡ anh ấy đi theo lộ tuyến nam nhị hoàng kim.

 

4. Cảnh Điềm Trương Bân Bân chuẩn bị hợp tác lần hai trong phim mới.

 

sao hoa ngu

5. Bạch Lộc có kế hoạch ra bài hát và biểu diễn sân khấu.

 

6. Bộ phim Thời Tiết Tương Phùng thất bại vì nguyên nhân biên kịch quá rác, đến cả đội ngũ diễn viên cao cấp như vậy cũng không cứu nổi.

 

7. Nam tinh hình tượng thành thật sắp công bố vấn đề tình cảm của mình, dù sao cũng kết hôn đã lâu nên rất muốn công khai cho người ta một danh phận chính thức.

 

8. Dương Tử vẫn sẽ tiếp tục diễn cổ trang, là tài nguyên ngỗng trao đổi với cô ấy, hiện tại muốn lấy được tài nguyên tốt cũng không dễ dàng.

 

9. Cúc Tịnh Y rất ít khi đáp ứng yêu cầu chụp chung của người qua đường, nếu chụp chỉ được chụp nửa người trên.

 

10. Kế tiếp Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt.

 

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11. Nữ đội trưởng đội cảnh sát hình sự, diễn chính: Tôn Lệ.

 

12. Vương Nhất Bác lại lần nữa gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, công ty lại nhượng bộ thêm chia phần cho anh ấy nhiều hơn.

 

13. Cung Tuấn lần này đụng phải vấn đề rất mẫn cảm về tình hình bệnh dịch, mặc kệ giải thích thế nào đều là vô dụng. Đã có mấy nhãn hiệu đã bàn luận hợp tác tốt trước đó đều đang suy xét lại có nên hay không cùng anh ấy hợp tác rồi, ảnh hưởng vẫn là khá lớn.

 

14. Quan Hiểu Đồng có đến 2 đội ngũ tạo hình, kế tiếp cô ấy sẽ đi theo hình tượng ngự tỷ.

 

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15. Kim Thần muốn hợp tác thương vụ cùng Hoà Tụng nhưng Hoà Tụng lại muốn hợp tác mảng phim ảnh với cô ấy.

 

16. Băng Vũ Hoả lại lần nữa không qua duyệt, phải cắt sửa thêm không ít.

 

17. Bộ phim của Dương Dương và Triệu Lộ Tư có thể sẽ được phát sóng vào tháng 4, hai người họ sẽ có rất nhiều hoạt động tiếp thị CP.

 

18. Gần đây, tất cả nhân viên bên cạnh Trần Trác Tuyền đã được thay thế bởi những người từ công ty của chính cô ấy.

 

19. Dương Tử thực ra là người khá kiệm lời, lúc riêng tư thì trông cô ấy không mấy vui vẻ.

 

20. Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục ở ẩn để quay bộ phim "Vua Của Bầu Trời". "Street Dance 5" sẽ không đi, nhưng biểu diễn trong trận chung kết.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Cảnh Điềm Trương Bân Bân Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ làng sao

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