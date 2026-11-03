Vừa thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm nhẹ làm con run bắn người, biết lý do tôi bàng hoàng

Tâm sự 03/11/2026 15:45

Người vợ thứ hai của tôi tên My, hiền lành và thích con nít. Khi thấy con gái dần thích My, tôi liền rước cô ấy về làm vợ. Từ ngày kết hôn đến nay đã 6 tháng, cả ba người chúng tôi vẫn sống hòa hợp với nhau.

Tôi từng có một đời vợ, kết thúc đau đớn khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi nhận nuôi con gái. Ban đầu tôi nghĩ đợi khi con gái tới tuổi trưởng thành thì tôi sẽ tái giá. Nhưng thân gà trống nuôi con, tôi thấy có lỗi với con gái nên quyết định đi thêm bước nữa để cho con có mẹ kế chăm sóc.

Người vợ thứ hai của tôi tên My, hiền lành và thích con nít. Khi thấy con gái dần thích My, tôi liền rước cô ấy về làm vợ. Từ ngày kết hôn đến nay đã 6 tháng, cả ba người chúng tôi vẫn sống hòa hợp với nhau. Vợ tôi giỏi vun vén gia đình, thương con chiều chồng. Với con riêng của chồng, cô ấy cũng đối xử dịu dàng, thấu hiểu. 

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn. Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa. Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

Vừa thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm nhẹ làm con run bắn người, biết lý do tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi chạm vào người chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì cơ thể con bất giác run lên. Tôi hỏi con bị làm sao thì con không dám trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tới khi tôi cởi áo của con ra, thấy những vết tích trên lưng của con thì chết lặng đau đớn. Trên tấm lưng trắng trẻo của con in những vết hằn đỏ vì bị đánh.  

Nhưng con tôi nhất quyết không chịu nói, tôi phải nặng nhẹ một lúc con bé mới chịu nói thật. Người đánh con gái tôi không ai khác chính là vợ của tôi. Cô ấy cấm con gái tôi không được nói với bố, nếu không cô ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nghe thế mà nghẹn lời vì tức giận.

Tôi biết con nít thì đứa nào cũng có lúc nghịch ngợm, nhưng tôi chưa bao giờ đánh con thì sao vợ tôi có thể? Khi tôi nghe My nói lý do vì sao đánh con thì tôi càng tức giận. Chỉ vì con bé gọi điện cho mẹ lâu hơn thường ngày! Tôi thật sự không thể chấp nhận chuyện này.

My khóc lóc xin tôi tha thứ, cô ấy nói vì sợ chồng còn dây dưa với vợ cũ nên tức giận ghen tuông. Cô ấy thề với tôi sẽ không bao giờ đánh con nữa. Tôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?

Một năm sau ly hôn vợ cũ bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi bàng hoàng

Một năm sau ly hôn vợ cũ bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi bàng hoàng

Sau một năm ly hôn vợ, tôi bất ngờ khi vợ cũ tìm đến mình vào lúc nửa đêm. Vừa nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng bất ngờ. Cô ấy tóc tai rũ rượi, quần áo cũ kỹ rách nát, trên người của cô ấy còn có nhiều vết thương. Nói chung, tôi không hiểu vì sao vợ cũ lại thay đổi nhiều như vậy.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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