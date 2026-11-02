Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Sao quốc tế 02/11/2026 19:30

Bộ phim dân quốc Ngọc điệm thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đã chính thức khép lại với kết thúc bi thương.

Bộ phim dân quốc Ngọc điệm thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đã chính thức khép lại với kết thúc bi thương. Sau hàng loạt biến cố, Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, thậm chí có một cậu con trai tên Tiểu Ngư Nhi. Tuy nhiên, hạnh phúc của gia đình nhỏ không kéo dài khi chiến tranh một lần nữa chia cắt đôi lứa.

Ngu Sưởng Hiên nhận lệnh cùng quân đội gia tộc ra chiến trường. Biết chuyến đi có thể lành ít dữ nhiều, hai người dành đêm cuối bên nhau để bày tỏ tình cảm. Trong vòng tay Diệp Bình Quân, anh nói: “Giữa thời loạn thế với non sông chìm trong khói lửa này, trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người từng thực sự ngự trị, đó chính là em”.

Lời yêu thương ngọt ngào nhưng cũng giống như lời từ biệt khiến nhiều khán giả xúc động.

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu' - Ảnh 1

Trong khi Ngu Sưởng Hiên cùng cha và những người đàn ông trong gia tộc ra trận, quân địch bất ngờ đột kích phủ họ Ngu. Mẹ anh, Triệu Bảo Như (Từ Phàm), quyết định đứng ra đàm phán để bảo vệ những người phụ nữ trong gia tộc.

Cuối cùng, bà liều mình giết chết chỉ huy quân địch nhưng cũng bị binh lính bắn tử vong. Trước khi hy sinh, bà phóng hỏa thiêu rụi nhóm quân địch, để lại một trong những phân cảnh đau lòng nhất phim.

Ở chiến trường, quân đội họ Ngu liên tục thất thế sau nhiều tháng giao tranh. Ngu Sưởng Hiên trở thành người cuối cùng còn đứng vững trước quân địch. Tuy nhiên, khi đối phương chuẩn bị không kích bằng tên lửa, anh đã tử trận.

Trong khi đó, Diệp Bình Quân tiếp tục viết những bài phóng sự từ chiến trường nhằm khích lệ tinh thần mọi người. Cô hiểu rằng chồng mình gần như không còn cơ hội trở về.

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu' - Ảnh 2Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu' - Ảnh 3

Phân cảnh cuối phim khiến khán giả nghẹn ngào khi Tiểu Ngư Nhi hỏi bao giờ cha mới về nhà. Diệp Bình Quân đưa con ra bờ sông, cùng trồng một cây phong rồi an ủi: “Khi lá cây chuyển đỏ, cha sẽ trở về!”.

Lời hứa dành cho đứa trẻ thơ ngây cũng là cách người vợ che giấu nỗi đau mất chồng. Câu chuyện tình của Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân khép lại trong mất mát, để lại nhiều tiếc nuối.

Sau khi tập cuối lên sóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận thất vọng và xót xa. Một số khán giả cho rằng bộ phim có cái kết quá tàn nhẫn, thậm chí hài hước khuyên nhau tránh xa phim dân quốc vì những câu chuyện tình thường được bắt đầu bằng mật ngọt nhưng kết thúc bằng nước mắt.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu

Sức hút của một cặp đôi trên màn ảnh không chỉ đến từ diễn biến tình cảm trong phim mà còn được bồi đắp qua những tương tác phía sau máy quay. Với Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, quá trình hợp tác trong Ngọc Điệm Thu giúp hai diễn viên từ chỗ gần như xa lạ trở nên ăn ý hơn. Những khoảnh khắc cùng chụp ảnh bằng máy ảnh phim, vẽ chân dung đối phương hay tung hứng tại sự kiện giao lưu đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

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