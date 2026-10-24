Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Sao quốc tế 24/10/2026 00:37

Thông tin Tôn Thiên và Thừa Lỗi có khả năng hợp tác trong bộ phim đô thị “Trên đỉnh cao rực rỡ” đang thu hút sự quan tâm của khán giả Hoa ngữ. Theo các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, tác phẩm dự kiến khai máy tại Bắc Kinh vào tháng 11, với thời gian ghi hình khoảng 85 ngày. Tuy nhiên, thông tin về dự án hiện vẫn cần được xác nhận chính thức từ phía đoàn phim.

Thông tin Tôn Thiên và Thừa Lỗi có khả năng hợp tác trong bộ phim đô thị “Trên đỉnh cao rực rỡ” đang thu hút sự quan tâm của khán giả Hoa ngữ. Theo các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, tác phẩm dự kiến khai máy tại Bắc Kinh vào tháng 11, với thời gian ghi hình khoảng 85 ngày. Tuy nhiên, thông tin về dự án hiện vẫn cần được xác nhận chính thức từ phía đoàn phim.

Nếu thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên Tôn Thiên và Thừa Lỗi cùng xuất hiện trong một tác phẩm. Bên cạnh sức hút từ hai diễn viên, bộ phim còn nhận được sự chú ý khi được cho là do đạo diễn Trần Sướng thực hiện. Anh từng tham gia chỉ đạo “Hãy để tôi tỏa sáng”, tác phẩm được khán giả quan tâm trong dòng phim tình cảm hiện đại.

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý - Ảnh 1

“Trên đỉnh cao rực rỡ” xoay quanh Chu Thiên Na, một nữ minh tinh đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Dù sở hữu danh tiếng, nguồn lực phim ảnh và nhiều cơ hội phát triển, cuộc hôn nhân của cô với Lương Triệt lại đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Đối mặt với những tổn thương trong quá khứ, áp lực dư luận và các mối quan hệ phức tạp trong giới giải trí, Chu Thiên Na buộc phải nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Hành trình của nhân vật không chỉ xoay quanh những biến động tình cảm mà còn tập trung vào quá trình tìm kiếm giá trị bản thân, thoát khỏi những khuôn mẫu do người khác áp đặt và khẳng định vị trí bằng chính năng lực.

Đề tài phụ nữ trưởng thành giữa danh tiếng, hôn nhân và khát vọng độc lập được xem là điểm đáng chú ý của dự án. Nếu được triển khai tốt, bộ phim có thể tạo cơ hội để nữ chính thể hiện chiều sâu tâm lý qua những lựa chọn khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư.

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý - Ảnh 2

Về phía Tôn Thiên, nữ diễn viên gần đây nhận được nhiều thiện cảm nhờ vai Thượng Chi Đào trong “Đầu Xuân Tươi Sáng”, phát sóng vào tháng 9/2026. Hình ảnh nhân vật hiện đại cùng cách thể hiện những chuyển biến trong tình cảm giúp cô tiếp tục được chú ý. Một số nguồn tin còn cho biết vai Chu Thiên Na từng được nhắm đến cho Lưu Diệc Phi, song thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Trong khi đó, Thừa Lỗi đang thu hút lượng lớn khán giả nhờ các vai diễn trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng gây chú ý với “Vân Chi Vũ”, đồng thời tiếp tục được nhắc đến qua những dự án như “Mạc Ly”, “Còn Ra Thể Thống Gì Nữa” và “Ngọc Điệm Thu”.

Thừa Lỗi vốn quen thuộc với khán giả qua các tác phẩm cổ trang và dân quốc. Vì vậy, khả năng anh chuyển sang dòng phim đô thị hiện đại là một trong những yếu tố khiến dự án được kỳ vọng. Nếu thông tin hợp tác được xác nhận, màn kết hợp giữa Tôn Thiên và Thừa Lỗi sẽ là cơ hội để cả hai thử sức với màu sắc nhân vật mới, đồng thời mở rộng hình ảnh diễn xuất của mình.

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