'Ngọc Điệm Thu' bị chê tơi tả: Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm gây tranh cãi vì diễn xuất

Sao quốc tế 24/10/2026 00:34

Bộ phim “Ngọc Điệm Thu” gây chú ý khi khai thác câu chuyện tình yêu giữa thời Dân quốc đầy biến động. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của cặp đôi chính Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, tác phẩm đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản, diễn xuất và cách xây dựng mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, phim tái hiện xã hội bị chi phối bởi các thế lực quân phiệt và những cuộc tranh giành quyền lực. Trong hoàn cảnh đó, Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) rơi vào tình thế khó khăn khi vị hôn phu Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm) bị bắt vì tội làm gián điệp, còn mẹ cô đang đau ốm cần tiền chữa trị.

Không còn nhiều lựa chọn, Diệp Bình Quân tìm đến thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi), chấp nhận đánh đổi bản thân để giải quyết những khó khăn trước mắt. Từ mối quan hệ xuất phát từ sự bất bình đẳng về quyền lực và lợi ích, câu chuyện dần phát triển theo hướng tình cảm phức tạp.

Tuy nhiên, chính cách xây dựng tình huống này khiến bộ phim vấp phải chỉ trích. Nguyên tác của Linh Hy vốn nổi tiếng với mô típ ngược luyến tàn tâm, nhiều tình tiết bi kịch và những xung đột tình cảm dữ dội. Khi chuyển thể lên màn ảnh, kịch bản tiếp tục đẩy nữ chính vào hàng loạt biến cố, từ chuyện tình cảm đến gánh nặng gia đình.

'Ngọc Điệm Thu' bị chê tơi tả: Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm gây tranh cãi vì diễn xuất - Ảnh 1

Một số khán giả cho rằng việc liên tục dồn Diệp Bình Quân vào đường cùng khiến mối quan hệ giữa cô và Ngu Sưởng Hiên khó tạo cảm giác bình đẳng. Khi nữ chính gần như không có quyền lựa chọn, những diễn biến tình cảm sau đó dễ bị đánh giá là gượng ép.

Diễn xuất của hai diễn viên chính cũng trở thành chủ đề tranh luận. Thừa Lỗi được giao vai thiếu soái giàu có, quyền thế và khó đoán. Dù sở hữu ngoại hình phù hợp với hình tượng nhân vật, anh vẫn bị một bộ phận người xem nhận xét lạm dụng nụ cười lạnh và giọng nói trầm để thể hiện vẻ quyến rũ. Theo những ý kiến này, nhân vật chưa tạo được khí chất của người nắm quyền lực thực sự.

Trong khi đó, Từ Nhược Hàm mang đến hình ảnh Diệp Bình Quân thanh tú, trầm lặng. Tuy nhiên, ở những phân đoạn đòi hỏi nội tâm phức tạp, biểu cảm và cách điều tiết cảm xúc của nữ diễn viên bị nhận xét chưa đủ sức nặng.

'Ngọc Điệm Thu' bị chê tơi tả: Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm gây tranh cãi vì diễn xuất - Ảnh 2

Bên cạnh đó, mô típ thiếu soái lạnh lùng gặp cô gái dịu dàng nhưng kiên cường cũng bị cho là thiếu mới mẻ so với nhiều phim tình cảm dân quốc trước đây.

Tranh cãi càng gia tăng khi khán giả tìm đọc lại nguyên tác và nhận thấy câu chuyện trong tiểu thuyết bi kịch hơn bản truyền hình. Một số người đặt câu hỏi về cách tác phẩm xây dựng số phận nữ giới, khi nhân vật nữ liên tục phải chịu tổn thương để thúc đẩy mạch truyện.

Dù tạo được sự chú ý nhờ cặp đôi chính và màu sắc tình cảm bi thương, “Ngọc Điệm Thu” vẫn cần thuyết phục người xem bằng chiều sâu tâm lý nhân vật và cách phát triển câu chuyện, thay vì chỉ dựa vào những tình tiết ngược tâm liên tiếp.

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Bộ phim Trung Quốc Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính thu hút sự chú ý sau khi lên sóng ngày 12/10. Tác phẩm ghi nhận thành tích khả quan trên truyền hình, nhiều cảnh quay của cặp đôi chính được bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, phim vẫn gây tranh cãi về nội dung và diễn xuất.

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