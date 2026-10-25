Thành Long khiến đạo diễn Hollywood nể phục, 15 lần tự thực hiện cảnh hành động ở tuổi 65

Sao quốc tế 25/10/2026 17:16

Thành Long tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tinh thần làm nghề bền bỉ qua câu chuyện hậu trường phim Hidden Strike. Đạo diễn Scott Waugh tiết lộ nam diễn viên từng kiên quyết tự thực hiện một cảnh hành động phức tạp dù được đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế. Sau 15 lần thử sức, ngôi sao võ thuật cuối cùng cũng hoàn thành phân cảnh, khiến cả đoàn phim vỡ òa.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People ngày 19/10/2026, Scott Waugh kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng Thành Long. Cảnh quay được nhắc đến yêu cầu nam diễn viên đu dây từ trực thăng xuống nóc xe buýt, lộn người, xoay qua cửa sổ phía sau rồi tiếp đất bên trong xe với khẩu súng trên tay.

Đây là chuỗi động tác phức tạp, đòi hỏi sức mạnh, khả năng kiểm soát cơ thể và độ chính xác cao. Ngay cả với những diễn viên có nền tảng thể lực tốt, việc hoàn thành cảnh quay trong điều kiện như vậy cũng không hề dễ dàng.

Theo Scott Waugh, Thành Long muốn tự mình thực hiện toàn bộ phân cảnh để máy quay ghi lại chân thực khả năng hành động của ông. Tuy nhiên, quá trình quay phim không diễn ra suôn sẻ. Nam diễn viên liên tục thử sức nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Đến lần quay thứ 10 rồi thứ 12, Thành Long vẫn chưa hoàn thành động tác. Chứng kiến những lần thử liên tiếp, đạo diễn bắt đầu cân nhắc phương án sử dụng diễn viên đóng thế nhằm giúp quá trình sản xuất thuận lợi hơn.

Thành Long khiến đạo diễn Hollywood nể phục, 15 lần tự thực hiện cảnh hành động ở tuổi 65 - Ảnh 1

Dù vậy, Thành Long không muốn bỏ cuộc. Nam diễn viên khẳng định bản thân có thể thực hiện được và tiếp tục thử lại. Sự kiên trì của ông cuối cùng đã mang lại kết quả ở lần quay thứ 15. Thành Long tiếp đất chính xác bên trong xe buýt, giữ khẩu súng và hoàn thành chuỗi động tác theo yêu cầu.

Cả đoàn phim lập tức reo hò trước thành công của ngôi sao võ thuật. Scott Waugh cũng không giấu được sự kinh ngạc trước khả năng và quyết tâm của nam diễn viên.

Điều khiến đạo diễn nhớ nhất là phản ứng của Thành Long sau cảnh quay. Khi đi ngang qua Scott Waugh, ông nhìn thẳng vào đạo diễn và chỉ nói một từ: “65”. Đây là cách nam diễn viên nhắc đến tuổi của mình tại thời điểm thực hiện thử thách, đồng thời thể hiện niềm tự hào sau khi chinh phục được phân cảnh khó.

Thành Long khiến đạo diễn Hollywood nể phục, 15 lần tự thực hiện cảnh hành động ở tuổi 65 - Ảnh 2

Sinh năm 1954, Thành Long nổi tiếng với phong cách hành động kết hợp võ thuật, nhào lộn và hài hước. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Police Story, Drunken Master và Armour of God, đồng thời được biết đến với việc tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm.

Trong Hidden Strike, Thành Long đóng cùng John Cena, kể câu chuyện về hai cựu binh đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ hộ tống dân thường đến nơi an toàn. Bộ phim kết hợp hành động và hài hước, khai thác thế mạnh quen thuộc của nam diễn viên.

Câu chuyện được Scott Waugh chia sẻ là kỷ niệm hậu trường từ quá trình sản xuất phim, không phải cảnh quay mới diễn ra. Dẫu vậy, việc kiên trì thử sức 15 lần ở tuổi 65 vẫn cho thấy tinh thần cầu toàn và sự tận tâm với nghề của Thành Long.

Thành Long ở tuổi 72: Phim gây tranh cãi, danh tiếng vẫn chưa dễ lung lay

Thành Long ở tuổi 72: Phim gây tranh cãi, danh tiếng vẫn chưa dễ lung lay

Ở tuổi 72, Thành Long vẫn miệt mài với các dự án điện ảnh dù không phải tác phẩm nào của ông cũng nhận được phản hồi tích cực. Trước những ý kiến cho rằng việc xuất hiện liên tục trên màn ảnh có thể làm giảm sức hút, sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của ngôi sao võ thuật cho thấy danh tiếng của ông vẫn có chỗ đứng riêng trong ngành điện ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thành Long ở tuổi 72: Phim gây tranh cãi, danh tiếng vẫn chưa dễ lung lay

Thành Long ở tuổi 72: Phim gây tranh cãi, danh tiếng vẫn chưa dễ lung lay

Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm

Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Thành Long công khai ADHD ở tuổi ngoài 70, chuyên gia cảnh báo điều dễ nhầm lẫn

Thành Long công khai ADHD ở tuổi ngoài 70, chuyên gia cảnh báo điều dễ nhầm lẫn

Đạo diễn 'Spider-Man: Brand New Day' lên tiếng về tin đồn liên quan đến Thành Long

Đạo diễn 'Spider-Man: Brand New Day' lên tiếng về tin đồn liên quan đến Thành Long

TIN MỚI NHẤT

Trước mặt tôi mẹ chồng ngọt ngào bao nhiêu, trước họ hàng bà chì chiết bấy nhiêu, phản ứng của chồng khiến tôi thất vọng

Trước mặt tôi mẹ chồng ngọt ngào bao nhiêu, trước họ hàng bà chì chiết bấy nhiêu, phản ứng của chồng khiến tôi thất vọng

Tâm sự 19 phút trước
Hân hoan qua đêm nối lại tình cũ, đến lúc cô ấy trút bỏ khăn tắm tôi rụng rời nghẹn ngào vì điều hiện ra

Hân hoan qua đêm nối lại tình cũ, đến lúc cô ấy trút bỏ khăn tắm tôi rụng rời nghẹn ngào vì điều hiện ra

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Mẹ chồng ở nhà đối xử tử tế, đến lúc có họ hàng lại công khai chê bai con dâu, chồng thản nhiên nói một câu khiến tôi nổi giận

Mẹ chồng ở nhà đối xử tử tế, đến lúc có họ hàng lại công khai chê bai con dâu, chồng thản nhiên nói một câu khiến tôi nổi giận

Tâm sự 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng gọi điện giữa lúc thở dốc, tôi nổi giận chạy theo định vị, không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời

Chồng gọi điện giữa lúc thở dốc, tôi nổi giận chạy theo định vị, không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời

Tâm sự 55 phút trước
Chỉ định ghé nhà vợ cũ chúc mừng sinh nhật con, tôi không ngờ một món đồ lại khiến mình muốn xin cô ấy quay về

Chỉ định ghé nhà vợ cũ chúc mừng sinh nhật con, tôi không ngờ một món đồ lại khiến mình muốn xin cô ấy quay về

Tâm sự 57 phút trước
Chồng đưa 300k đòi ăn tiệc hoành tráng, tôi thong dong bưng mâm đồ ăn ra khiến cả đám bạn nhậu ngã ngửa

Chồng đưa 300k đòi ăn tiệc hoành tráng, tôi thong dong bưng mâm đồ ăn ra khiến cả đám bạn nhậu ngã ngửa

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Tưởng mẹ chồng thương mình thật lòng, tôi chết lặng khi nghe bà kể tội trước mặt họ hàng, chồng còn nói một câu khó tin

Tưởng mẹ chồng thương mình thật lòng, tôi chết lặng khi nghe bà kể tội trước mặt họ hàng, chồng còn nói một câu khó tin

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Chỉ vì một tiếng động trong đêm tân hôn, bố mẹ chồng cuống cuồng chạy đến, còn tôi ngượng chín mặt

Chỉ vì một tiếng động trong đêm tân hôn, bố mẹ chồng cuống cuồng chạy đến, còn tôi ngượng chín mặt

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Mẹ mừng rỡ chuẩn bị cơm ngon đón người yêu của chị gái, nào ngờ vừa giáp mặt liền xám mặt ép hủy hôn

Mẹ mừng rỡ chuẩn bị cơm ngon đón người yêu của chị gái, nào ngờ vừa giáp mặt liền xám mặt ép hủy hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Tiêu Chiến lập thành tích ấn tượng với phim mới, nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điểm

Tiêu Chiến lập thành tích ấn tượng với phim mới, nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điểm

Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm

Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm