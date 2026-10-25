Thành Long khiến đạo diễn Hollywood nể phục, 15 lần tự thực hiện cảnh hành động ở tuổi 65

Đây là chuỗi động tác phức tạp, đòi hỏi sức mạnh, khả năng kiểm soát cơ thể và độ chính xác cao. Ngay cả với những diễn viên có nền tảng thể lực tốt, việc hoàn thành cảnh quay trong điều kiện như vậy cũng không hề dễ dàng.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People ngày 19/10/2026, Scott Waugh kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng Thành Long . Cảnh quay được nhắc đến yêu cầu nam diễn viên đu dây từ trực thăng xuống nóc xe buýt, lộn người, xoay qua cửa sổ phía sau rồi tiếp đất bên trong xe với khẩu súng trên tay.

Đến lần quay thứ 10 rồi thứ 12, Thành Long vẫn chưa hoàn thành động tác. Chứng kiến những lần thử liên tiếp, đạo diễn bắt đầu cân nhắc phương án sử dụng diễn viên đóng thế nhằm giúp quá trình sản xuất thuận lợi hơn.

Theo Scott Waugh, Thành Long muốn tự mình thực hiện toàn bộ phân cảnh để máy quay ghi lại chân thực khả năng hành động của ông. Tuy nhiên, quá trình quay phim không diễn ra suôn sẻ. Nam diễn viên liên tục thử sức nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Dù vậy, Thành Long không muốn bỏ cuộc. Nam diễn viên khẳng định bản thân có thể thực hiện được và tiếp tục thử lại. Sự kiên trì của ông cuối cùng đã mang lại kết quả ở lần quay thứ 15. Thành Long tiếp đất chính xác bên trong xe buýt, giữ khẩu súng và hoàn thành chuỗi động tác theo yêu cầu.

Cả đoàn phim lập tức reo hò trước thành công của ngôi sao võ thuật. Scott Waugh cũng không giấu được sự kinh ngạc trước khả năng và quyết tâm của nam diễn viên.

Điều khiến đạo diễn nhớ nhất là phản ứng của Thành Long sau cảnh quay. Khi đi ngang qua Scott Waugh, ông nhìn thẳng vào đạo diễn và chỉ nói một từ: “65”. Đây là cách nam diễn viên nhắc đến tuổi của mình tại thời điểm thực hiện thử thách, đồng thời thể hiện niềm tự hào sau khi chinh phục được phân cảnh khó.

Sinh năm 1954, Thành Long nổi tiếng với phong cách hành động kết hợp võ thuật, nhào lộn và hài hước. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Police Story, Drunken Master và Armour of God, đồng thời được biết đến với việc tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm.

Trong Hidden Strike, Thành Long đóng cùng John Cena, kể câu chuyện về hai cựu binh đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ hộ tống dân thường đến nơi an toàn. Bộ phim kết hợp hành động và hài hước, khai thác thế mạnh quen thuộc của nam diễn viên.

Câu chuyện được Scott Waugh chia sẻ là kỷ niệm hậu trường từ quá trình sản xuất phim, không phải cảnh quay mới diễn ra. Dẫu vậy, việc kiên trì thử sức 15 lần ở tuổi 65 vẫn cho thấy tinh thần cầu toàn và sự tận tâm với nghề của Thành Long.