Dù vậy, Thành Long vẫn sở hữu lợi thế mà không nhiều diễn viên có được: danh tiếng được xây dựng qua nhiều thế hệ và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường Trung Quốc. Ông từng tạo dấu ấn quốc tế nhờ phong cách hành động kết hợp võ thuật và hài hước, qua đó trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh châu Á trên thị trường toàn cầu.

Trong những năm gần đây, một số bộ phim có Thành Long tham gia nhận về đánh giá trái chiều. Khán giả ngày càng có những yêu cầu khắt khe hơn về kịch bản, diễn xuất và chất lượng sản xuất. Vì vậy, tên tuổi lớn không còn là yếu tố bảo đảm một tác phẩm thành công về mặt nghệ thuật lẫn thương mại.

Một ví dụ đáng chú ý là bộ phim The Shadow’s Edge (Bổ phong truy ảnh), ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8/2025. Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé khoảng 1,265 tỷ nhân dân tệ, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả và giới phê bình. Thành tích này cho thấy Thành Long vẫn có khả năng thu hút người xem khi tham gia những dự án phù hợp.

Không giống các nghệ sĩ chủ yếu dựa vào độ phủ sóng trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng của Thành Long được hình thành từ quá trình hoạt động lâu dài tại nhiều thị trường. Nhờ danh tiếng quốc tế, ông vẫn có cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất nước ngoài, ngay cả khi một số bộ phim không đạt kỳ vọng tại Trung Quốc đại lục.

Ở giai đoạn hiện tại, việc Thành Long tiếp tục đóng phim cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về động lực làm nghề của ông. Có ý kiến cho rằng nam diễn viên không còn đặt nặng chuyện thu nhập như thời kỳ đỉnh cao, mà muốn duy trì niềm đam mê với điện ảnh. Tuy nhiên, đây vẫn là nhận định cần được nhìn nhận thận trọng, bởi lựa chọn tham gia dự án có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

Sau hàng chục năm gắn bó với màn ảnh, Thành Long vẫn chưa có dấu hiệu muốn hoàn toàn rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật. Trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn nghỉ ngơi khi bước vào tuổi xế chiều, ông tiếp tục thử sức với những vai diễn mới, duy trì sự hiện diện trong ngành điện ảnh.

Dẫu vậy, danh tiếng lâu năm không đồng nghĩa mọi tác phẩm đều được đón nhận. Để tiếp tục chinh phục khán giả, Thành Long vẫn cần những kịch bản có chiều sâu, cách thể hiện phù hợp với tuổi tác và sự phối hợp hiệu quả giữa diễn viên, đạo diễn cùng ê-kíp sản xuất.

Ở tuổi ngoài 70, hành trình điện ảnh của Thành Long vẫn tiếp diễn. Những thành công trong quá khứ tạo nên nền tảng vững chắc, nhưng sức hút trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào chất lượng của từng tác phẩm mà ông lựa chọn.