Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Sao quốc tế 21/07/2026 16:28

Sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền khiến làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chìm trong không khí tiếc thương.

Sau khi con trai ông là Tạ Đình Phong đăng cáo phó trên mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ như Thành Long, Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Thư Kỳ, Thái Trác Nghiên, Huệ Anh Hồng... đã gửi lời tiễn biệt, bày tỏ sự kính trọng dành cho người được xem là một biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong bài viết thông báo tin buồn, Tạ Đình Phong cho biết cha anh đã dành trọn cuộc đời cho điện ảnh và ngành giải trí với mong muốn mang niềm vui đến khán giả. Anh cũng nhắc lại câu nói mà Tạ Hiền luôn tâm niệm: "Buổi diễn phải tiếp tục". Nam ca sĩ hy vọng công chúng sẽ nhớ đến cha mình với hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, phong độ và luôn nở nụ cười, thay vì chỉ chìm trong nỗi buồn trước sự chia ly.

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền - Ảnh 1

Đang bận ghi hình, Thành Long vẫn lập tức đăng bài tưởng niệm ngay sau khi biết tin. Ông nhớ lại thời còn là diễn viên đóng thế, khi Tạ Hiền đã là ngôi sao nổi tiếng nhưng luôn quan tâm và giúp đỡ đàn em trên phim trường. Theo Thành Long, những kỷ niệm đồng hành cùng Tạ Hiền trong nhiều năm qua sẽ luôn là một phần đáng trân trọng trong cuộc đời ông.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ sự tiếc thương. Thái Trác Nghiên cảm ơn Tạ Hiền vì những bài học và sự động viên ông dành cho cô trong sự nghiệp. Huệ Anh Hồng gửi lời cầu chúc ông an nghỉ và mong gia đình sớm vượt qua mất mát. Mạc Văn Úy để lại lời chia buồn dưới bài đăng của Tạ Đình Phong, trong khi Thư Kỳ chỉ viết ngắn gọn: "Xin chia buồn".

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền - Ảnh 2

Động thái của Châu Tinh Trì cũng nhận được nhiều sự chú ý. "Vua phim hài" đăng ảnh đen trắng của Tạ Hiền cùng hai câu thơ trong tác phẩm Ẩm trung bát tiên ca của Đỗ Phủ để tiễn biệt bậc tiền bối. Nhân dịp này, nhiều khán giả nhắc lại màn hợp tác giữa hai người trong Đội bóng Thiếu Lâm, nơi Tạ Hiền đảm nhận vai phản diện Cường Hùng và được cho là đã nhận lời tham gia mà không đặt nặng vấn đề cát-xê.

Theo truyền thông Hong Kong, Tạ Hiền ra đi thanh thản trong vòng tay người thân. Sau khi nhận tin, Tạ Đình Phong nhanh chóng trở về Hong Kong để lo hậu sự. Gia đình quyết định tổ chức tang lễ giản dị, riêng tư theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ. Ngoài ra, Trương Bá Chi - con dâu cũ của Tạ Hiền - cũng đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội sang màu đen để bày tỏ sự tiếc thương.

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