Sau 14 năm, phim hành động nổi tiếng của Thành Long trở lại với phần mới

Sao quốc tế 22/06/2026 12:53

Sau nhiều tháng xuất hiện dưới dạng tin đồn trong cộng đồng người hâm mộ, dự án được xem là phần tiếp theo của thương hiệu Kế Hoạch Phi Ưng cuối cùng đã có những xác nhận chính thức.

Sau 14 năm kể từ 12 Con Giáp (2012), thương hiệu phim phiêu lưu hành động gắn liền với Thành Long chính thức trở lại với phần mới mang tên Armour of God IV: Ultimatum. Thông tin được các đối tác sản xuất tại Kazakhstan công bố và được tạp chí Variety xác nhận.

Bộ phim do Robert Kun đạo diễn, Salem Entertainment sản xuất và dự kiến phát hành toàn cầu vào quý II/2027. Đây cũng là lần đầu tiên Thành Long thực hiện một dự án điện ảnh lớn tại khu vực Trung Á.

Bối cảnh chính của phim trải dài giữa Kazakhstan và Azerbaijan, tận dụng những vùng sa mạc, hẻm núi và địa hình hoang dã hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh quốc tế. Theo kế hoạch, đoàn phim sẽ chính thức bấm máy trong mùa hè năm nay. Trước đó, ê-kíp tiền kỳ đã có mặt tại tỉnh Mangystau từ đầu tháng 6 để ghi hình các cảnh ngoại cảnh đầu tiên.

Sau 14 năm, phim hành động nổi tiếng của Thành Long trở lại với phần mới - Ảnh 1

Một trong những địa điểm nổi bật được lựa chọn là Bozzhyra – hẻm núi đá trắng nổi tiếng của Kazakhstan. Nơi đây được nhiều nhà làm phim quốc tế đánh giá sở hữu vẻ đẹp độc đáo như thuộc về một hành tinh khác, rất phù hợp với những tác phẩm phiêu lưu quy mô lớn.

Điểm thu hút lớn nhất của dự án là sự trở lại của nhân vật Á Châu Phi Ưng – biểu tượng gắn liền với loạt phim Long Huynh Hổ Đệ (1986), Kế Hoạch Phi Ưng (1991) và 12 Con Giáp (2012). Theo nội dung ban đầu được hé lộ, Á Châu Phi Ưng sẽ tham gia cuộc truy tìm cổ vật mang tên Tumar, món bảo vật được treo thưởng hơn 20 triệu USD và trở thành mục tiêu của nhiều thế lực quốc tế.

Tuy nhiên, dự án cũng tạo ra không ít tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Khác với ba phần trước đều do chính Thành Long đạo diễn, lần này ông chỉ đảm nhận vai trò diễn viên chính. Việc Robert Kun cầm trịch bộ phim khiến nhiều khán giả tò mò liệu tác phẩm có còn giữ được chất hành động pha hài hước đặc trưng từng làm nên thương hiệu Kế Hoạch Phi Ưng hay không.

Sau 14 năm, phim hành động nổi tiếng của Thành Long trở lại với phần mới - Ảnh 2

Ở tuổi 72, Thành Long khó có thể tái hiện những pha mạo hiểm liều lĩnh từng làm nên tên tuổi trong thập niên 1980 và 1990. Dẫu vậy, sức hút ngôi sao, kinh nghiệm diễn xuất và khả năng tạo nên những màn hành động giàu cảm xúc vẫn là những giá trị đặc biệt mà ông mang lại.

Sau hơn bốn thập kỷ kể từ lần đầu xuất hiện trên màn bạc, Á Châu Phi Ưng đang chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là sự trở lại của một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng, mà còn có thể là chương cuối của một huyền thoại hành động châu Á.

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