Tác dụng của cải thảo đối với sức khỏe và lưu ý quan trọng khi sử dụng

Nói đến cải thảo, hẳn đa phần mọi người đã không còn xa lạ. Với nhiều cách chế biến khác nhau như luộc, nấu, xào, cuộn thịt... không biết từ bao giờ cải thảo đã xuất hiện phổ biến như thế trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Cải thảo vốn là loại rau quen thuộc với nhiều gia đình, nó không những ngon miệng, có nhiều cách chế biến mà còn giàu dinh dưỡng , tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, cải thảo cần phải được ăn đúng cách để không gây hại cho sức khỏe.

Loại rau "quốc dân" này cũng rất giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Cải thảo rất giàu chất xơ thô, không chỉ làm ẩm đường ruột, thúc đẩy quá trình giải độc mà còn kích thích nhu động ruột, thúc đẩy bài tiết phân và giúp tiêu hóa, có tác dụng phòng chống ung thư ruột rất tốt.

Tăng cường sức đề kháng

Cải thảo là loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng hơn 45% nhu cầu hàng ngày. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành tế bào bạch cầu trung tính, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh.

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Cải thiện tiêu hóa

Sử dụng nhiều cải thảo là một cách tuyệt vời để giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh. Vì cải thảo giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chất xơ trong cải thảo cũng làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì đây là nguồn nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Cải thảo chứa vitamin B9, hỗ trợ làm giảm và loại bỏ homocysteine trong m.áu là nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim. Đồng thời cũng hỗ trợ kiểm soát mức độ lắng đọng của cholesterol trong tim, giúp tránh được các rối loạn hệ thống tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết khối trong động mạch, thiếu máu cơ tim…

Ảnh minh họa: Internet

Cải thảo giúp xương chắc khỏe

Trong 100g cải thảo có chứa 21mg phốt pho và 32mg canxi, tương đương 3% và 3,2% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Sử dụng cải thảo thường xuyên sẽ hỗ trợ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

Vitamin B3 trong cải thảo ở dạng niacinamide có hiệu quả tăng khả năng vận động của khớp, giảm đau khớp, cải thiện sức mạnh cơ bắp và ít mỏi cơ hoặc khớp hơn.

Giảm các triệu chứng trước kỳ kinh

Cải thảo có chứa hàm lượng sắt phong phú, vì vậy thường xuyên bổ sung loại rau này trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như tăng huyết áp, chóng mặt, thay đổi tâm trạng…

Những điều cần lưu ý khi ăn cải thảo

Để tận dụng tối đa lợi ích của cải thảo và giảm thiểu nguy cơ sức khỏe, bạn cần lưu ý các điểm sau khi tiêu thụ cải thảo, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý về liều lượng

Một khẩu phần cải thảo khoảng 100 - 150g/ngày là phù hợp với người khỏe mạnh. Việc ăn quá nhiều cải thảo có thể gây đầy bụng hoặc làm tăng nguy cơ tác dụng phụ ở những người nhạy cảm. Do đó, hãy đa dạng thực đơn bằng cách kết hợp cải thảo với các loại rau củ khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Kết hợp với thực phẩm khác để cân bằng

Để giảm tác động của goitrogen, hãy kết hợp cải thảo với các thực phẩm giàu i-ốt như cá biển (cá thu, cá hồi), rong biển hoặc tảo bẹ. Bên cạnh đó, việc thêm gừng, tỏi hoặc hành vào món ăn từ cải thảo không chỉ tăng hương vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng chướng hơi.

Không ăn cải thảo đã để quá lâu hoặc có mùi lạ

Cải thảo dễ bị hỏng, đặc biệt khi bảo quản không đúng cách. Nếu để quá lâu, cải thảo có thể bị mốc hoặc lên men không kiểm soát, tạo ra các chất độc hại cho gan và hệ tiêu hóa. Hãy bảo quản cải thảo trong ngăn mát tủ lạnh, bọc kín và sử dụng trong vòng 3 - 5 ngày sau khi mua. Nếu phát hiện cải thảo có mùi lạ, mềm nhũn hoặc đổi màu, bạn nên bỏ đi ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Ai không nên ă cải thảo

Cải thảo là một loại rau giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn cải thảo, đặc biệt là những người bị rối loạn tuyến giáp, đang dùng thuốc chống đông máu, có vấn đề tiêu hóa, dị ứng rau họ cải hoặc tiền sử sỏi thận.