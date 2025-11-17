Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Cải thảo chứa rất ít calo, nhưng là một nguồn dinh dưỡng dồi dào đối với sức khỏe. Trong 100g cải thảo có chứa khoảng 12 calo, 95,14g nước, 0,86g protein, 0,1g chất béo, 0,94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0,04mg riboflavin, 0,4mg niacin, 28mg vitamin C, 0,36mg vitamin E (T).

Cải thảo thuộc họ cải, có xuất xứ từ Trung Quốc, còn có tên gọi khác là bắp cải tây, cải cuốn. Cải thảo được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát, được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Nhờ chứa hàm lượng kali cao, cải thảo giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch máu. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin B9 (Axit Folic) hỗ trợ làm giảm homocysteine trong máu – một yếu tố nguy cơ chính gây ra các cơn đau tim và rối loạn tim mạch. Chất xơ trong cải thảo cũng góp phần giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), bảo vệ tim khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư

Là thành viên của nhóm rau họ cải, cải thảo chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ như glucosinolate, molypden, kẽm và selen. Những hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại và ngăn chặn quá trình hình thành, phát triển của các khối u. Việc đưa cải thảo vào chế độ ăn uống là một biện pháp phòng ngừa tự nhiên, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư.

Duy trì xương chắc khỏe

Cải thảo cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho hệ xương. Đặc biệt, vitamin K trong cải thảo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình hình thành xương mới. Cùng với canxi và phốt pho, cải thảo giúp xương khớp chắc khỏe, cải thiện khả năng vận động và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng não bộ

Cải thảo được các chuyên gia dinh dưỡng ưu ái gọi là "thực phẩm cho não". Hàm lượng đồng trong rau cải thảo giúp kích thích các quá trình suy nghĩ, duy trì khả năng hoạt động trí óc sáng suốt. Hơn nữa, việc là một loại thực phẩm có tính kiềm mạnh, cải thảo còn được nghiên cứu là có khả năng hỗ trợ thần kinh và góp phần ngăn ngừa hội chứng suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Những điều lưu ý khi ăn cải thảo

- Không nên chần quá lâu, thời gian tốt nhất là 20 - 30 giây, nếu không sẽ bị mềm và nhũn, ăn không ngon và mất rất nhiều chất dinh dưỡng.

- Phải rửa sạch rồi mới ăn. Một số người nghĩ phần tâm của cải thảo được bọc trong nhiều lớp lá nên sạch, không cần phải rửa. Trên thực tế, cần 2-3 tháng để cải thảo phát triển ra lõi. Trong thời gian này, người trồng bón phân nhiều lần và phòng trừ sâu bệnh, ngoài ra còn ô nhiễm không khí nên vi khuẩn đã tồn tại từ lâu trong đó.

Ảnh minh họa: Internet

- Không ăn cải thảo thối, cải thảo để quá lâu, nấu quá chín, đun nhiều lần. Cải thảo lúc này sẽ chứa nitrit, nitrit khi vào cơ thể kết hợp với hemoglobin trong cơ thể tạo thành methemoglobin, khiến cơ thể bị thiếu oxy, xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, khó thở, buồn nôn, nôn mửa và tê liệt. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện điều trị ngay để đảm bảo an toàn tính mạng.

- Không nên ép cải thảo lấy nước vì sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng.

- Cải thảo không thích hợp để nấu hoặc phục vụ trong đồ dùng bằng đồng. Lý do là vì đồ dùng bằng đồng sẽ phá hủy axit ascorbic có trong rau và làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.