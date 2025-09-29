Cải thảo: 'nữ hoàng' của bữa cơm gia đình và còn có nhiều lợi ích tuyệt vời

Cải thảo (Napa Cabbage) là loại rau củ quen thuộc, gắn liền với nhiều món ăn truyền thống, đặc biệt là kim chi nổi tiếng của Hàn Quốc. Không chỉ dễ ăn, thanh mát, cải thảo còn là một kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Cải thảo là thực phẩm lý tưởng cho những ai đang trong quá trình giảm cân. Với hơn 90% là nước và hàm lượng calo cực thấp (chỉ khoảng 13 calo cho 100g), cải thảo giúp bạn cảm thấy no lâu mà không lo nạp quá nhiều năng lượng. Việc thêm cải thảo vào thực đơn hàng ngày giúp bạn dễ dàng kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng.

Giống như các loại rau họ cải khác, cải thảo rất giàu chất xơ. Chất xơ này giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đặc biệt, nó còn chứa một lượng nhỏ probiotics (đặc biệt khi được chế biến thành kim chi), giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

"Kho vàng" vitamin c, tăng cường miễn dịch

Cải thảo là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại và giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường. Thường xuyên ăn cải thảo giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật tốt hơn.

Bảo vệ sức khỏe xương và tim mạch

Cải thảo chứa một lượng đáng kể Vitamin K và canxi. Vitamin K đóng vai trò thiết yếu trong việc hấp thụ canxi và duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, hàm lượng kali và folate trong cải thảo còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm và chống oxy hóa

Cải thảo chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ như sulforaphane và indole-3-carbinol. Những hợp chất này giúp chống lại sự hình thành của các gốc tự do, giảm viêm mãn tính trong cơ thể, từ đó có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Kết luận: Cải thảo là một loại rau khiêm tốn nhưng mang lại những lợi ích dinh dưỡng to lớn. Dù là dùng để nấu canh, xào hay làm dưa muối, hãy thường xuyên bổ sung cải thảo vào bữa ăn để tận dụng hết những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe.