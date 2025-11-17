Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp 

Một khối lượng lớn đất đá trên đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ sạt lở, đổ ập xuống khu lán trại, khiến 3 người bị vùi lấp.
Theo thông tin báo Người Lao Động, 20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.
Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.
Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến 23h55 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được 2 nạn nhân ra ngoài (trong đó 1 người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện); một người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 24 giờ qua địa phương có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, với lượng mưa phổ biến 30–80mm, cục bộ trên 120mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên đèo Khánh Sơn.