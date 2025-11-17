Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp 

Theo thông tin báo Người Lao Động, 20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.