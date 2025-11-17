Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp 

Đời sống 17/11/2025 10:52

Một khối lượng lớn đất đá trên đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ sạt lở, đổ ập xuống khu lán trại, khiến 3 người bị vùi lấp.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, 20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp  - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp  - Ảnh 2Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp  - Ảnh 3Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp  - Ảnh 4

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến 23h55 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được 2 nạn nhân ra ngoài (trong đó 1 người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện); một người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Khánh Hòa: Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp  - Ảnh 5
Những người may mắn chạy thoát. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 24 giờ qua địa phương có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, với lượng mưa phổ biến 30–80mm, cục bộ trên 120mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên đèo Khánh Sơn.

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16/11/2025, tại km số 45, Quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), chiếc xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến ra Đà Lạt Quảng Ngãi đã gặp tai nạn do sạt lở đất.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở ở Khánh Hòa sạt lở đèo Khánh Sơn tin mới

TIN MỚI NHẤT

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Đời sống 36 phút trước
Top 3 con giáp số ĐỎ nhất trong 6 ngày tới (17/11 - 22/11), ra đường đạp ngay hủ vàng, đào trúng mỏ kim cương, gom hết vận may thiên hạ

Top 3 con giáp số ĐỎ nhất trong 6 ngày tới (17/11 - 22/11), ra đường đạp ngay hủ vàng, đào trúng mỏ kim cương, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét và cái kết

Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét và cái kết

Video 59 phút trước
Bị cá voi sát thủ truy đuổi, trong khoảnh khắc sinh tử hải cẩu có quyết định khó tin

Bị cá voi sát thủ truy đuổi, trong khoảnh khắc sinh tử hải cẩu có quyết định khó tin

Video 1 giờ 3 phút trước
Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Từ đây đến 25/11/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ, tiền tỷ về tay

Từ đây đến 25/11/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (18/11-19/11), 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (18/11-19/11), 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong

Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm