Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương

Đời sống 17/11/2025 10:31

Một xe khách di chuyển trong đêm qua tuyến đường quốc lộ 27C hướng Đà Lạt đi Nha Trang thì gặp sạt lở đất khiến 6 người tử vong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-11, tại Km 45, Quốc lộ 27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), xe khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531.14 đang lưu thông trên Quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Thời điểm này, trời mưa lớn cùng với đó tại điểm sạt lở cũng xảy ra 2 điểm sạt lở phía sau và phía trước tại Km 43 và Km 47, khiến phương tiện và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ không thể tiếp cận được hiện trường. Lực lượng chức năng đã phải đi bộ ven theo rừng dẫn đến việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 2
 Lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đến khoảng 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường và ban đầu xác định vụ sạt lở làm 6 người chết tại chỗ.

Trong đó 4 người đã đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 2 người đang còn mắc kẹt trong xe tại hiện trường. Các nạn nhân này chưa xác định được nhân thân.

Ngoài ra, còn có 16 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 3

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 4

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 5

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 6

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ sạt lở đèo Khánh Lê (QL27C) đã làm 6 người chết và 16 người bị thương. Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân tại khu vực này.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh) để chỉ đạo khắc phục hậu quả và ứng cứu các nạn nhân.

Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 7
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công tác cứu hộ ở đèo Khánh Lê gặp rất nhiều khó khăn do nước và đất đá từ taluy dương liên tục đổ xuống. Lực lượng cứu hộ nhận định khả năng vẫn còn người bị kẹt nên đang khẩn trương tìm kiếm.

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16/11/2025, tại km số 45, Quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), chiếc xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến ra Đà Lạt Quảng Ngãi đã gặp tai nạn do sạt lở đất.

