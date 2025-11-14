Trưởng thôn Pứt cho biết sáng cùng ngày, bà đi xe máy vào núi tìm kiếm dược liệu. Để lội vào rừng, bà dựng xe máy của mình ven đường rồi đi bộ vào núi. Khoảng 9h30, bà Ích nghe tiếng nổ rất lớn rồi tiếng rầm rầm như xe tải chạy trên đường gồ ghề.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 14/11, bà Coor Thị Ích, Trưởng thôn Pứt vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ khi kể lại vụ sạt lở quả núi mà bà chứng kiến. Bà cho biết đây là lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến cảnh cả quả núi sạt lở kinh hoàng.

“Nhìn thấy cảnh núi lở tôi sợ quá. May mà tôi không bị vùi lấp, nhưng xe máy của tôi để ven đường đã bị đất vùi mất rồi”, bà Coor Thị Ích nhớ lại.

Khi bà nhìn lên thấy quả núi sạt lở, đất đá cùng cây cối ào ào chảy xuống như thác đổ. Vị trí sạt lở cách nơi bà đứng gần 1km.

Trưởng thôn Pứt cũng cho biết nhiều xe máy và tài sản của người dân cũng bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Đất đá cùng cây rừng chảy xuống như thác đổ - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi vụ việc xảy ra, tuy rất lo sợ nhưng với tư cách trưởng thôn, bà Ích đến nhà dân vận động và đưa đi lánh nạn. Bà cùng với các lực lượng của xã tổ chức tìm kiếm người chưa liên lạc được và thống kê thiệt hại ban đầu của người dân.

Công an xã Hùng Sơn cho biết qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân, có 3 người dân đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp.

Các trường hợp nghi bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (SN 1997, lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hùng Sơn), bà Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nú (SN 1980, đều trú tại thôn Pứt xã Hùng Sơn).

Vụ sạt lở cũng đã vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà dựng tạm của người dân làm rẫy. Thiệt hại liên quan đến nương rẫy bị sạt lở, vùi lấp của người dân hiện chưa thống kê được.

Theo Công an xã Hùng Sơn, con suối bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km và vẫn còn dấu hiệu sạt lở. Ước tính, có cả triệu mét khối đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống. Cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nghi ngờ có người bị vùi lấp để kiểm tra.

Khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá bị cuốn trôi xa vài kilomet, vùi lấp nhiều nương rẫy, hoa màu của người dân.

Đến chiều 14/11, vẫn chưa có thông tin về 3 người nghi bị vùi lấp.