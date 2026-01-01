Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Sao quốc tế 01/01/2026 13:38

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, là ca sĩ kiêm diễn viên. Anh hoạt động từ năm 2022 sau đó nổi tiếng qua các bộ phim Vân Tịch truyện, Sơn Hà Lệnh… Ngay trước thời điểm bị phong sát, Trương Triết Hạn trở thành hiện tượng nhờ bộ phim đam mỹ Sơn Hà Lệnh đóng cùng Cung Tuấn.

Mới đây, trang TC Candler của Mỹ công bố danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2025. Đáng chú ý, nam diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, diễn viên Hollywood Jacob Elordi đứng thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về nam diễn viên Singapore Tôn Chính.

Việc Trương Triết Hạn dẫn đầu danh sách nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, bởi nam diễn viên từng vướng bê bối nghiêm trọng vào năm 2021. Khi đó, anh bị liệt vào danh sách đen tại Trung Quốc đại lục và buộc phải chuyển hướng, tìm kiếm cơ hội hoạt động ở thị trường nước ngoài.

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025 - Ảnh 1

Sự việc năm đó khiến Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc (CAFA) lên tiếng, kêu gọi các đơn vị thành viên tẩy chay nam diễn viên. Trong thông báo đăng tải trên Weibo, Ủy ban Đạo đức và Tự kỷ luật của hiệp hội cho rằng hành động của Trương Triết Hạn là không phù hợp, gây tổn hại đến tình cảm dân tộc và tạo ảnh hưởng tiêu cực tới công chúng trẻ. Từ đó, hiệp hội đưa ra hình thức khiển trách về mặt đạo đức đối với nam diễn viên.

 

Dù đã lên tiếng xin lỗi, nam diễn viên vẫn hết đường trở lại. Hệ quả của vụ việc là hơn 20 thương hiệu từng hợp tác với Trương Triết Hạn đồng loạt tuyên bố chấm dứt quan hệ, trong đó có nhiều nhãn hàng lớn. Không lâu sau đó, các tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên bị khóa. Nhiều tác phẩm có sự tham gia của anh bị gỡ bỏ khỏi nền tảng phát hành.

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025 - Ảnh 2

Theo HK01, Trương Triết Hạn trở thành nghệ sĩ thứ 2 sau Kris Wu, bị cấm tất cả tài khoản trên mọi nền tảng và tất cả tác phẩm bị xóa bỏ, sự nghiệp diễn xuất kết thúc. Thời điểm đó, trang web chính thức của Học viện Sân khấu Thượng Hải cũng xóa tên Trương Triết Hạn khỏi danh sách cựu sinh viên.

 

Việc Trương Triết Hạn bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế đang gây xôn xao cộng đồng fan. Nhiều năm qua, nam diễn viên này gần như không có hoạt động trong giới giải trí. Do đó, việc anh xuất hiện trong BXH, thậm chí ở vị trí cao nhất gây bất ngờ.

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

Sự trở lại của Trương Triết Hạn có thể liên quan tới Triệu Vy. Do Triệu Vy đã dần được nới lỏng lệnh cấm, đồng thời Trương Triết Hạn không vi phạm pháp luật, chỉ gây tranh cãi vì một vài bức ảnh, nên khả năng trở lại của nam diễn viên là hoàn toàn có thể.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Triết Hạn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

Bị 'phong sát' tại Trung Quốc, 'Đệ tử Triệu Vy' Trương Triết Hạn tái xuất quái dị tại Đài Loan

Bị 'phong sát' tại Trung Quốc, 'Đệ tử Triệu Vy' Trương Triết Hạn tái xuất quái dị tại Đài Loan

Trương Triết Hạn bị 'phong sát' vẫn tái xuất bùng nổ nhờ dự án phim cùng Park Min Young

Trương Triết Hạn bị 'phong sát' vẫn tái xuất bùng nổ nhờ dự án phim cùng Park Min Young

Trương Triết Hạn tái xuất, gây dựng lại sự nghiệp sau khi bị 'phong sát'

Trương Triết Hạn tái xuất, gây dựng lại sự nghiệp sau khi bị 'phong sát'

Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào?

Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào?

Không còn cơ hội quay lại Cbiz, Trương Triết Hạn mắc bệnh trầm cảm, nghĩ đến việc tự sát?

Không còn cơ hội quay lại Cbiz, Trương Triết Hạn mắc bệnh trầm cảm, nghĩ đến việc tự sát?

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này

Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm