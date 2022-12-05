Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào?

Sao quốc tế 05/12/2022 08:08

Mới đây, Trương Triết Hạn nhận được sự quan tâm khi bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian biến mất khỏi giới giải trí từ hồi giữa tháng 8/2021.

Vào tháng 8/2021, Hiệp hội ngành diễn xuất Trung Quốc (China Association of Performing Arts) nêu rõ hình thức kỷ luật Trương Triết Hạn vì hành vi không phù hợp của nam diễn viên trong quá khứ khi đến ngôi đền nhạy cảm với người Trung Quốc.

Mới đây, Trương Triết Hạn đã đăng tải những hình ảnh về cuộc sống thường ngày của anh. Nam diễn viên hiện đã có thể trở lại cuộc sống, anh thường xuyên tập thể dục và học bài. 

Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào? - Ảnh 1Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào? - Ảnh 2

Kể từ khi bị "phong sát" trong ngành giải trí, nam diễn viên không ít lần trốn trong phòng khóc. Thậm chí, bà Trương Hà - mẹ của nam diễn viên cho biết gia đình bị tấn công trên mạng và nhận sự tẩy chay từ nhiều phía đến mức không dám ra ngoài. Hai người sống trong nỗi lo sợ, bất an, đau khổ và bất lực. Bà khẳng định nam diễn viên chưa từng vào địa danh gây tranh cãi tại Nhật Bản mà chỉ đi ngang qua và chụp ảnh với hoa anh đào ở khuôn viên bên ngoài. Do đó, bà Trương Hà thể hiện sự phẫn nộ khi sự nghiệp con trai bị hủy hoại một cách không minh bạch.

Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào? - Ảnh 3

 

Trương Triết Hạn là nam diễn viên đang lên tại làng phim ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập showbiz từ năm 2010. Thời gian đầu mới đóng phim, chủ nhân "hit" Xoay quanh chủ yếu góp mặt trong các tác phẩm của biên kịch Vu Chính như Cung tỏa lưu ly, Cung tỏa liên thành, Chế tạo mỹ nhân, Bán yêu khuynh thành, Triều ca… Về sau, anh gây chú ý khi góp mặt trong Lang gia bảng, Vân Tịch Truyện, Như Ý phương phi… Sau hơn 10 năm lăn lộn, sự nghiệp của Trương Triết Hạn khởi sắc hơn nhờ thành công của Sơn Hà Lệnh, phim cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên nhai khách.

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