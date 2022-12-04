Top cặp đôi tình nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2022: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tình đến nỗi đặt nghi vấn 'phim giả tình thật'

Chuyện tình có ngọt, có ngược của Trình Thiếu Thương - Lăng Bất Nghi nhận được vô số sự yêu thích. Sự kết hợp ăn ý giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ đối với khán giả. Vì đóng cùng nhau quá tình nên người hâm mộ của "couple Ngô Lộ Khả Đào" không ngừng lớn mạnh. Cư dân mạng cũng liên tục ghép đôi và hy vọng bộ đôi chính có thể "phim giả tình thật".

Trước khi phim phát sóng, chẳng ai nghĩ đến chuyện Tinh hán xán lạn sẽ gây sốt. Tuy nhiên, vì tác phẩm này tạo ra "cú nổ" lớn nên cả Triệu Lộ Tư lẫn Ngô Lỗi đều được gia tăng vị thế. Thậm chí, bộ phim này còn giúp cho phía Tencent mang về lợi nhuận khủng. Trong thời điểm phát sóng, Tinh hán xán lạn đã vượt qua các dự án Trầm vụn hương phai (Dương Tử, Thành Nghị) và Hạnh phúc đến vạn gia (Triệu Lệ Dĩnh) để đạt chỉ số truyền thông và điểm phổ biến cao trên các bảng xếp hạng danh giá.

Cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân ở hậu trường vui vẻ đùa giỡn, thân thiết nhưng nam diễn viên đã có bạn gái lâu năm nên khó có chuyện cả hai hẹn hò thật sau khi hợp tác. Người hâm mộ còn kỳ vọng Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân có cơ hội tái hợp trong dự án phim ảnh mới, nhưng mong muốn này cũng rất khó xảy ra vì mỗi người đều có những kế hoạch mới, hiếm có cơ hội đóng chung với bạn diễn cũ.

Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi

Chiếc bật lửa và váy công chúa đã kết thúc được ít lâu, nhưng dư âm về cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn còn đó, khiến dân tình nhung nhớ mãi không quên. Bộ phim này đã tạo được dấu ấn riêng với việc kể chuyện tình yêu của cặp đôi Lý Tuân - Chu Vận.

Ngoài đời, nữ chính Trương Tịnh Nghi hơn nam chính Trần Phi Vũ 1 tuổi. Nhưng khi lên phim, cả hai đã có "phản ứng hóa học" tràn màn hình khiến khán giả thích thú. Thậm chí, khi chứng kiến những điều cả hai dành cho nhau, nhiều khán giả nữ còn hy vọng có thể tìm được một Lý Tuân của riêng mình. Dù ngoài đời Phi Vũ nói nhiều hơn Lý Tuân nhưng Trương Tịnh Nghi từng nhận xét anh chính là Lý Tuân trong tưởng tượng của cô.