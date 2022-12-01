Tiết lộ cảnh cầu hôn ngọt ngào 'bị cắt' trong bộ phim 'Chiếc bật lửa và váy công chúa'

Sao quốc tế 01/12/2022 17:30

Bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa" do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận vai chính đã chính thức kết thúc với cái kết đầy viên mãn.

Chiếc bật lửa và váy công chúa đã chính thức kết thúc với cái kết đầy viên mãn. Cuối cùng Chu Vận cũng đã thành đôi với mối tình đầu của mình, Lý Tuân đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu, cùng với đó là những kẻ xấu đã bị trừng trị. Sau chặng đường 1 tháng của bộ phim này, đa phần khán giả đều hài lòng với cái kết.

Cũng trong những tập cuối, cư dân mạng xôn xao trước ý kiến cho rằng Lý Tuân và Chu Vận không có một cảnh cầu hôn, Chu Vận bày tỏ nguyện vọng muốn sinh em bé, Lý Tuân cho rằng nên đăng ký kết hôn trước, thế là cả hai đi đăng ký hết hôn và chính thức thành vợ chồng.

Tiết lộ cảnh cầu hôn ngọt ngào 'bị cắt' trong bộ phim 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 1

 

Thực ra, ê-kíp của bộ phim cũng đã quay cảnh Lý Tuân cầu hôn Chu Vận trong đêm đông lãng mạn. Tuy nhiên, phân cảnh này đã bị cắt đi. Nhiều khán giả tỏ ra hơi tiếc khi cảnh cầu hôn này bị cắt đi, nhưng số khác lại cho rằng, có vẻ nó cũng hợp lý vì không giống con người của Lý Tuân. Lý Tuân thực chất tính tình khá "cục" và không hề lãng mạn, thậm chí trong tiểu thuyết gốc anh ta còn khiến cho Chu Vận "phát điên" nhiều hơn trong phim. 

Tiết lộ cảnh cầu hôn ngọt ngào 'bị cắt' trong bộ phim 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 2Tiết lộ cảnh cầu hôn ngọt ngào 'bị cắt' trong bộ phim 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 3

Bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa" kể về mối tình day dứt suốt 7 năm của hai nhân vật chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Cả hai quen nhau khi học cùng đại học nhưng vì một biến cố, Lý Tuân phải ngồi tù 3 năm, còn Chu Vận ra nước ngoài.

Sau khi Lý Tuân ra tù, anh thấy mình không xứng với Chu Vận nên có ý định rút lui để cô tìm được hạnh phúc mới. Nhưng điều bất ngờ là Chu Vận chưa bao giờ có ý định từ bỏ mối tình thanh xuân của mình. Ngược lại, nữ chính còn liên tục xoa dịu nỗi đau trong lòng Lý Tuân và giúp anh vực dậy tinh thần. Từ đó, cả hai "nối lại tình xưa".

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