Cùng xuất hiện trong khung hình, Trần Phi Vũ và Tiêu Chiến liền bị 'đặt lên bàn cân' so sánh

Mới đây, hình ảnh Trần Phi Vũ và Tiêu Chiến cùng chung khung hình đã nhanh chóng được người hâm mộ "chuyền tay" nhau với tốc độ chóng mặt.

Đêm hội tầm nhìn Weibo vào ngày 29/11 vừa qua đã trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội khi quy tụ dàn sao đình đám hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Trần Phi Vũ, Vương Hạc Đệ, Quan Hiểu Đồng, Trương Thiên Ái, Dương Siêu Việt, Kim Thần, Hứa Ngụy Châu, Trần Triết Viễn, Mao Hiểu Đồng, Ngô Cẩn Ngôn, Mạnh Tử Nghĩa… Đáng chú ý nhất, hình ảnh Trần Phi Vũ và Tiêu Chiến cùng chung khung hình đã nhanh chóng được người hâm mộ "chuyền tay" nhau với tốc độ chóng mặt.

Tuy cả hai đều đẹp trai ngời ngời nhưng không biết vì lí do gì, Tiêu Chiến nhìn có vẻ kém sắc hơn đàn em. Nhiều bình luận cho rằng nam diễn viên bị mệt và thiếu ngủ vì lịch trình dày đặc. Một số khác lại bênh vực Tiêu Chiến, khẳng định nam diễn viên vẫn tươi cười rạng rỡ suốt sự kiện.

Ngoài ra, Tiêu Chiến và Trần Phi Vũ đều đón tin vui, có giải thưởng mang về. Trong khi Tiêu Chiến giành được giải Diễn viên biểu hiện tốt của năm, thì Trần Phi Vũ được xướng tên lần lượt ở hai hạng mục: Diễn viên đáng chú ý và Diễn viên mới của năm. Trần Phi Vũ với bộ phim chuyển thể Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả tại Trung Quốc đại lục cũng như nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cả Tiêu Chiến và Trần Phi Vũ đều là những cái tên hot, sở hữu lượng lớn người hâm mộ. Hình ảnh hai diễn viên ngồi cạnh nhau trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo khiến dân tình vô cùng thích thú.

Bắt chộp khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ đứng chung khung hình trong một sự kiện khiến dân tình hú hét Sự xuất hiện cùng nhau của 2 mỹ nam đình đám được quan tâm nhất hiện nay là Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ khiến không khí của đêm hội nóng lên hơn bao giờ hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-xuat-hien-trong-khung-hinh-tran-phi-vu-va-tieu-chien-lien-bi-dat-len-ban-can-so-sanh-530175.html