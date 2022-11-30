Bắt chộp khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ đứng chung khung hình trong một sự kiện khiến dân tình hú hét

Sự xuất hiện cùng nhau của 2 mỹ nam đình đám được quan tâm nhất hiện nay là Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ khiến không khí của đêm hội nóng lên hơn bao giờ hết.

Vừa qua, Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo chính thức diễn ra đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều ngôi sao đình đám cũng như những ngôi sao trẻ đang được chú ý hiện nay cùng nhau đọ sắc trên thảm đỏ. Theo đó, sự xuất hiện cùng nhau của 2 mỹ nam đình đám được quan tâm nhất hiện nay là Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ khiến không khí của đêm hội nóng lên hơn bao giờ hết. Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ khiến không khí của đêm hội nóng lên khi xuất hiện cùng nhau với visual cực phẩm - Ảnh: Internet Xuất hiện trong đêm hội, Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ đều lựa chọn cho mình những bộ âu phục thời thượng và sang trọng, qua đó khoe trọn visual cực phẩm cũng khi chất lịch lãm vốn có. Đáng chú ý, khoảnh khắc Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ được xướng tên nhận giải và đứng cùng sân khấu khiến dân tình đều không khỏi trầm trồ trước khoảnh khắc mãn nhãn khi cả hai mỹ nam xuất hiện chung khung hình.

2 mỹ nam cùng song ca trên sân khấu - Ảnh: Internet Đặc biệt, cả hai còn cùng song ca bài hát Bong Bong Tỏ Tình – bài hát từng được Vương Hạc Đệ hát rất nhiều lần trước đây. Không những thế, Vương Hạc Đệ còn đòi hướng dẫn Trần Phi Vũ hát đã khiến dân tình không khỏi bật cười. Được biết, anh chàng sở hữu giọng hát lệch tông ‘hiếm có khó tìm’ nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ đàn em. Sau khi phát biểu xong, Vương Hạc Đệ lúc này còn vỗ lưng Trần Phi Vũ rồi cả hai cùng đi xuống, tương tác vô cùng ăn ý.

Vương Hạc Đệ được nhiều khán giả công nhận và biết đến sau vai diễn ‘ma tôn’ Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, có nét phản diện, anh chàng đã hóa thân vào vai diễn một cách trọn vẹn nhất và cùng với nữ chính Ngu Thư Hân mang về nhiều thành tích và giải thưởng cho bộ phim. Hiện tại, anh chàng có dự án Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc. Dù chỉ mới khai máy, nhưng qua một vài khoảnh khắc hậu trường, khán giả đã không ngớt lời khen ngợi vẻ ngoài đầy khí chất tổng tài, thậm chí không khác gì những tài tử Hồng Kông thập niên cũ. Vương Hạc Đệ được ngợi khen không khác gì tài tử Hồng Kông thập niên cũ trong hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh: Internet Còn nam thần Trần Phi Vũ được nhiều khán giả chú ý hiện nay qua vai diễn ‘Thủ khoa Lý’ trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Xuất thân là ‘thái tử Cbiz’ của làng giải trí Hoa Ngữ với bố là đạo diễn Trần Khải Ca và mẹ là đệ nhất mỹ nhân Trần Hồng. Chính vì có gia thế khủng nên khi bước chân vào showbiz nên anh chàng không ít lần gặp áp lực với nghề. Thế nhưng, anh chàng lại từng bước tự mình chứng minh năng lực của mình và thác mác có gia đình chống lưng sau vai diễn Lý Tuân. Fan hâm mộ hi vọng rằng trong tương lai Trần Phi Vũ lại có thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân cũng như kỹ năng diễn xuất của mình. Trần Phi Vũ được nhiều khán giả chú ý hiện nay qua vai diễn ‘Thủ khoa Lý’ trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet Hiện tại, khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ xuất hiện cùng nhau trên sân khấu Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo vẫn đang được khán giả chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Trần Phi Vũ ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật Lý Tuân? Không chỉ riêng khán giả, Trần Phi Vũ cũng ngưỡng mộ nhân vật Lý Tuân. Tuy nhiên, anh chàng lại ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-chop-khoanh-khac-vuong-hac-de-va-tran-phi-vu-dung-chung-khung-hinh-trong-mot-su-kien-khien-dan-tinh-hu-het-529966.html