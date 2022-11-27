Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ tiết lộ bí quyết khiến bản thân có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất

Sao quốc tế 27/11/2022 15:46

Trong bộ phim, Lý Tuân được xem là nhân vật "khó", đòi hỏi nhiều trạng thái xúc cảm, lúc kiềm chế, lúc dữ dội và là thử thách không nhỏ cho Trần Phi Vũ. Chính vì thế, anh chàng đã tiết lộ một trong những bí quyết khiến mình có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuynh đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây. Bộ phim đã đẩy tên tuổi của Trần Phi Vũ nổi đình đám hơn bao giờ hết. Trong phim, Trần Phi Vũ vào vai Lý Tuân - chàng thủ khoa lạnh lùng và tài giỏi của ngành công nghệ thông tin, nhưng anh đã phải lòng ‘công chúa’ Chu Vận (Trương Tịnh Nghi).

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ tiết lộ bí quyết khiến bản thân có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuynh đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Trong bộ phim, Lý Tuân được xem là nhân vật "khó", đòi hỏi nhiều trạng thái xúc cảm, lúc kiềm chế, lúc dữ dội và là thử thách không nhỏ cho Trần Phi Vũ. Đây là một nhân vật hoàn hảo, có nhiều khuyết thiếu và tổn thương, đến từ cuộc đời trải dài toàn là những nỗi bất hạnh. Mất hết người thân, mất người yêu, rồi phải ngồi tù, Lý Tuân cứ thế mà gồng mình cố gắng, cho dù có đau đớn nhưng anh chưa bao giờ gục ngã.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ tiết lộ bí quyết khiến bản thân có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất - Ảnh 2
Lý Tuân được xem là nhân vật "khó", đòi hỏi nhiều trạng thái xúc cảm và cũng là thách thức lớn của Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được kịch bản của bộ phim, Trần Phi Vũ nhanh chóng nhận bộ phim này vì tình yêu đối với câu chuyện và các nhân vật. Anh cũng nhận thấy việc tạo hình cho nhân vật Lý Tuân là một thử thách lớn. Để có một Lý Tuân như ngày hôm nay, Trần Phi Vũ đã nỗ lực rất nhiều.

Trải nghiệm cuộc đời của Lý Tuân đầy thăng trầm nên biểu hiện của anh khác với người thường. Trần Phi Vũ hiểu được điều đó và suy nghĩ rất nhiều để làm sao diễn ra cho một Lý Tuân gai góc. Vì vậy, nửa tháng trước khi gia nhập đoàn phim, anh đã nhuộm tóc vàng dị thường để gần giống với phong cách nhân vật. Điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ tiết lộ bí quyết khiến bản thân có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất - Ảnh 3
Trần Phi Vũ sẵn sàng thay đổi màu tóc, làn da để hóa thân trọn vẹn nhất vào nhân vật - Ảnh: Internet

Có người khuyên Trần Phi Vũ chỉ nên nhuộm tóc tạm thời, anh trả lời: “Đã chấp nhận làm nghề diễn viên chúng ta không thể giữ mái tóc hay làn da cho riêng mình. Là một diễn viên, chúng ta phải luôn sẵn sàng phục vụ vai diễn và thay đổi ngoại hình của mình". Anh cho biết nếu vai diễn yêu cầu thì bản thân sẵn sàng thay đổi kiểu tóc hay thậm chí là làn da.

Trần Phi Vũ tiết lộ một trong những bí quyết để mình nhập vai "cực ngọt": "Tôi cho rằng đối với mỗi diễn viên, đài từ là một phần rất quan trọng trong diễn xuất. Thật ra kể từ bộ phim đầu tiên của tôi tới giờ, phim nào tôi cũng dùng cách thu âm trực tiếp. Đối với diễn viên quan trọng là vậy, với nhân vật còn quan trọng hơn. Dù lồng tiếng hay thu âm đều nên dùng chất giọng trực tiếp của mình, vì tôi cho rằng có thể xây dựng nhân vật thông qua đài từ. Với tôi, đó là một phần không thể thiếu của diễn xuất".

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ tiết lộ bí quyết khiến bản thân có thể nhập vai Lý Tuân một cách hoàn hảo nhất - Ảnh 4
Trần Phi Vũ tiết lộ một trong những bí quyết để mình nhập vai "cực ngọt" chính là sử dụng tốt đài từ của chính mình - Ảnh: Internet

Chính sự nghiêm khắc với vai diễn của mình mà nhân vật Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Hiện tại, bộ phim đã bước sang phần mới và diễn biến ngày càng gây cấn tạo nên sự tò mò và mong đợi của khán giả ở những tập mới được lên sóng.

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