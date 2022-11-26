Trần Phi Vũ tiết lộ gu bạn gái 'chỉ cần giống mẹ Trần Hồng', netizen ngay lập tức gọi tên Trương Tịnh Nghi vì lý do này

Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về gu bạn gái của mình, Trần Phi Vũ đã thẳng thắn trả lời ‘Gu của em đơn giản lắm, chỉ cần giống mẹ là được’. Ngay lập tức, netizen liền gọi tên Trần Tịnh Nghi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) đã khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian qua. Sức nóng của bộ phim đã đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đến gần hơn với công chúng. Với thân hình cao 1m88, khí chất “vừa hư vừa ngoan” cùng nụ cười tỏa nắng, không quá khó hiểu khi mỗi lần xuất hiện, Trần Phi Vũ đều khiến trái tim của fangirl rung rinh. Chính vì thế, chuyện đời tư của nam thần luôn được công chúng quan tâm. Nhan sắc của Trần Phi Vũ khiến trái tim của fangirl rung rinh - Ảnh: Internet Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về gu bạn gái của mình, Trần Phi Vũ đã thẳng thắn trả lời ‘Gu của em đơn giản lắm, chỉ cần giống mẹ là được’. Được biết, Trần Phi Vũ là con của đạo diễn tài ba Trần Khải Ca và “nàng Điêu Thuyền đẹp nhất Trung Quốc” - Trần Hồng.

Trần Phi Vũ tiết lộ gu bạn gái của mình phải giống mẹ Trần Hồng - Ảnh: Internet Trần Hồng là một trong “tứ đại mỹ nhân” đình đám của Trung Quốc vào những năm 80-90, thường được gọi với danh hiệu mỹ miều như “đệ nhất mỹ nhân đại lục”, “Điêu Thuyền đẹp nhất trên màn ảnh”. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, các đường nét hài hòa, đôi mắt to, tròn linh động, mỹ nhân tham gia làng giải trí từ rất sớm trước cả khi bước chân vào mái trường Học viện Hí kịch Thượng Hải. Với ngoại hình nổi trội, Trần Hồng gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Vân Giang, Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Đại Minh Cung Từ... Trần Hồng là một trong “tứ đại mỹ nhân” đình đám của Trung Quốc vào những năm 80-90 - Ảnh: Internet Sau khi biết được gu bạn gái của Trần Phi Vũ và ngó sang ảnh của Trần Hồng, nhiều khán giả đồng loạt thốt lên người con gái có vẻ đẹp giống mỹ nhân Trần Hồng không ai khác ngoài ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi.

Sau khi biết được gu bạn gái của Trần Phi Vũ và ngó sang ảnh của Trần Hồng khán giả đều gọi tên Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Được biết, Trương Tịnh Nghi từng thi đỗ Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) hệ diễn xuất vào năm 2017. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 với số điểm thi tuyển khá cao. Trương Tịnh Nghi là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 - Ảnh: Internet Trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi được đánh giá là mang vẻ đẹp thanh xuân. Thậm chí, vẻ đẹp của cô còn khiến người khác liên tưởng tới những mỹ nhân Hoa Ngữ trên màn ảnh những năm 90. Được biết, Trương Tịnh Nghi không nhờ đến công nghệ chỉnh sáng da mặt mà làn da của cô hoàn toàn được để tự nhiên, thế nên những gì khán giả thấy được trên phim là da mặt thật của Trương Tịnh Nghi, nó có độ láng mịn tự nhiên và không chút "giả tạo". Trương Tịnh Nghi được đánh giá là mang vẻ đẹp thanh xuân và được liên tưởng đến vẻ đẹp của mỹ nhân những năm 80-90 - Ảnh: Internet Qua những dữ kiện trên có thể thấy, Trương Tịnh Nghi có nhiều đường nét và đặc điểm nhan sắc khá giống với 'đệ nhất mỹ nhân' Trần Hồng, giống như mẫu bạn gái Trần Phi Vũ mong muốn. Điều này khiến khán giả không khỏi thích thú và không ngừng 'đẩy thuyền' cặp đôi Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi Ít ai biết, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính ‘công chúa’ Chu Vận đã nhắm tới một mỹ nhân chênh lệch nam chính Trần Phi Vũ 13 tuổi.

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