Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2?

Sao quốc tế 21/11/2022 19:02

Ở phần 1, bộ phim có diễn biến nhẹ nhàng khi phác họa mối tình thanh xuân tươi đẹp, ngọt ngào của cặp đôi chính. Nhưng đến cuối phần 1 đã mở màn cho giai đoạn ‘ngược tâm’ với sự kiện Lý Tuân đi tù 3 năm, tình yêu của Lý Tuân – Chu Vận có sự ngăn cách. Chính vì thế đã khiến không ít khán giả thắc mắc liệu mối quan hệ tiếp diễn của cặp đôi chính sẽ như thế nào ở phần 2 sau khi Lý Tuân ra tù.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính được đông đảo khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đã đi vào cao trào và cũng vừa kết thúc phần 1 với sự kiện Lý Tuân (Trần Phi Vũ) đi tù vì đã đánh trọng thương Phương Chí Tịnh – kẻ đã gián tiếp hại chết chị gái của anh, còn Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) bị trầm cảm và đi nước ngoài du học.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2? - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet

Được biết, ở phần 1, bộ phim có diễn biến nhẹ nhàng hơn khi phác họa mối tình thanh xuân tươi đẹp, ngọt ngào của cặp đôi chính. Nhưng đến cuối phần 1 đã mở màn cho giai đoạn ‘ngược tâm’ với sự kiện Lý Tuân đi tù 3 năm, tình yêu của Lý Tuân – Chu Vận có sự ngăn cách. Chính vì thế đã khiến không ít khán giả thắc mắc liệu mối quan hệ tiếp diễn của cặp đôi chính sẽ như thế nào ở phần 2 sau khi Lý Tuân ra tù.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2? - Ảnh 2
Diễn biến mối quan hệ của Lý Tuân - Chu Vận sau khi Lý Tuân ra tù khiến khán giả quan tâm - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, bộ phim đã tung ra trailer phần 2 hé lộ sơ lược diễn biến về câu chuyện tình của họ. Ở phần này, điều gây chú ý nhất là sự chuyển biến trong tính cách các nhân vật, họ đã trưởng thành hơn và đối diện với những thử thách lớn hơn trong cuộc sống lẫn tình yêu. Được biết, Lý Tuân nung nấu ý định trả thù người bạn thân Cao Kiến Hồng vì đã cướp lấy công ty anh gây dựng. Về phần Chu Vận cũng từ nước ngoài trở về. Duyên nợ đẩy đưa khi cặp đôi làm cùng công ty, Lý Tuân bề ngoài buông lời lẽ vô tình xua đuổi Chu Vận tránh xa mình ra nhưng trong lòng không muốn người yêu đánh mất tương lai vì mình. Còn Chu Vận biết ý định thực sự của Lý Tuân nên càng quyết tâm giữ chặt không buông và kề vai sát cánh cùng anh vượt qua khó khăn. Lý Tuân cũng đồng thời bắt tay cùng những người bạn mới, lên kế hoạch lật đổ công ty của Cao Kiến Hồng và Phương Chí Tịnh.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2? - Ảnh 3
Lý Tuân nung nấu ý định trả thù kẻ đã cướp công ty của anh - Ảnh: Internet
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2? - Ảnh 4
Lý Tuân và những người bạn mới cùng thành lập công ty, lên kế hoạch lật đổ kẻ thù - Ảnh: Internet

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2? - Ảnh 5
Chu Vận luôn kề vai sát cánh giúp đỡ Lý Tuân - Ảnh: Internet

Những tưởng ở phần 2, nhân vật Lý Tuân chỉ tập trung vào sự trả thù mà ngó lơ tuyến tình cảm. Nhưng thực tế, diễn biến tình cảm của họ được xây dựng có chuyển biến đầy gây cấn, bất ngờ hơn. Quan hệ của cặp đôi sẽ ngày càng có những phân cảnh nóng bỏng hơn, tình yêu của họ dành cho đối phương sẽ mạnh dạn hơn chứ không còn vẻ ngại ngùng như thời sinh viên.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2? - Ảnh 6
Quan hệ của cặp đôi sẽ ngày càng có những phân cảnh nóng bỏng hơn - Ảnh: Internet

Dù chỉ nhá hàng trailer phần 2 và sẽ lên sóng tiếp vào 21/11 nhưng khán giả vẫn mong ngóng từng ngày Lý Tuân lấy lại được công ty và anh cùng Chu Vận một lần nữa tìm lại được sợi dây kết nối, tạo nên cái kết viên mãn.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai?

Bên cạnh diễn biến phim đầy hấp dẫn, mái tóc đi tù của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) cũng được dân tình đặc biệt quan tâm khi đặt lên bàn cân so sánh với mái tóc nhân vật Park Saeroyi (Park Seo Joon) trong bộ phim Itaewon Class.

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