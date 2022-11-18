Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò

Sao quốc tế 18/11/2022 10:40

Trong hình ảnh hậu trường được lan truyền trên mạng xã hội, khoảnh khắc nam chính Trần Phi Vũ bật lửa khác xa một trời một vực với hình ảnh nhân vật Lý Tuân trên phim khiến dân tình một phen cười xỉu.

Những ngày qua bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung đầy sức thu hút cùng tạo hình của nam chính như từ trang sách bước ra.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò - Ảnh 1
Tạo hình của nam chính Trần Phi Vũ như từ trang sách bước ra - Ảnh: Internet

Được biết, nhân vật Lý Tuân là chàng thủ khoa IT với thành tích vô cùng xuất sắc. Nhưng không giống với những bộ ngôn tình trước đó, nam chính đã tài giỏi, đẹp trai còn giàu có, hoặc có thân phận thật đặc biệt. Thủ khoa Lý thông minh như thiên tài nhưng tính cách lại khá ngông cuồng. Theo đó, có một đồ vật quen thuộc xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim và gắn liền với Lý Tuân đó là chiếc bật lửa – di vật bố anh để lại sau khi qua đời. Lý Tuân thường mang theo chiếc bật lửa bên mình, ngoài ra còn có thói quen dùng ta bật lửa một cách điêu luyện.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò - Ảnh 2

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò - Ảnh 3
Trần Phi Vũ cực ngầu chơi đùa với chiếc bật lửa điêu luyện trên phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trong hình ảnh hậu trường được lan truyền trên mạng xã hội, khoảnh khắc nam chính Trần Phi Vũ tập bật lửa khác xa một trời một vực với hình ảnh nhân vật Lý Tuân trên phim. Cụ thể, trên phim, Lý Tuân thoăn thoắt dùng tay chơi đùa với bật lửa vô cùng ngầu. Tuy nhiên, ‘hàng’ thực tế và trên mạng hoàn toàn khác xa khi Trần Phi Vũ bật lửa một cách khó khăn với vẻ mặt ngơ ngác vì bật mãi không lên. Đến khi bật được lửa, anh chàng mừng rỡ như đứa trẻ, tự hào đem khoe với tất cả mọi người.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò - Ảnh 4

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò - Ảnh 5
Tuy nhiên, ở hậu trường, Trần Phi Vũ lại tỏ vẻ ngơ ngác, khó khăn khi bật lửa mãi mới lên - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Ảnh thực tế và trên phim khác xa 'một trời một vực' của Trần Phi Vũ khi chơi bật lửa khiến dân tình cười bò - Ảnh 6
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim vừa kết thúc phần 1 với việc Lý Tuân đi tù và tạm ngưng một tuần để lên sóng tiếp phần 2. Các khán giả và các mọt phim tiếp tục hóng chờ phần phim tiếp theo chính thức lên sóng.

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