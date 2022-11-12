Trong một phân cảnh mới nhất của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã khiến dân tình bấn loạn khi cùng nhau ở chung một phòng khách sạn.

Những ngày qua, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ là Chiếc Bật Lửa Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây sốt cộng đồng mạng. Bộ phim thu hút bởi có phần kịch bản được xây dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Twentine đã vẽ nên một câu chuyện tuyệt vời. Vì thế chỉ cần không cải biến một cách quá đà, chắc chắn đây sẽ là một bộ phim sở hữu nội dung hay. Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ là Chiếc Bật Lửa Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là câu chuyện tình cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt của hai người trẻ cùng học ngành công nghệ thông tin của trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa kỳ thi đại học năm ấy, ngay từ giây đầu xuất hiện cậu đã nổi bật với mái tóc vàng chóe và sự ngông cuồng đầy trong ánh mắt. Điều đó đã chiến “trò ngoan” Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không mấy thiện cảm. Trải qua những ngày tháng đấu khẩu, đấu trí, trêu chọc nhau, cả hai dần dần nhận ra góc khuất của đối phương, dần dần trở nên yêu thích nhau. Họ yêu nhau mặc cho sự ngăn cấm của cha mẹ Chu Vận. Tuy nhiên, nhiều sóng gió ập đến khiến họ xa cách nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là câu chuyện tình cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt của hai người trẻ cùng học ngành công nghệ thông tin - Ảnh: Internet Không những thế, hai nhân vật chính của phim là Chu Vận - Lý Tuân lần lượt được đảm nhận bởi "cặp đôi chị em" Trương Tịnh Nghi - Trần Phi Vũ. Dù vẫn còn rất trẻ, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đều cho thấy diễn xuất không phải dạng vừa. Mới đây, khán giả lại một phen nháo nhào trước phân cảnh nhân vật Chu Vận – Lý Tuân cùng nhau vào khách sạn. Được biết, nội dung của tập này kể về việc Chu Vận về nhà đón Tết cùng gia đình. Do chọc cho làm cô nàng ghen nên đã tự mình bắt xe đến nhà Chu Vận, dù đang cảm lạnh vẫn âm thầm đứng chờ giữa cơn mưa tuyết. Khi biết Lý Tuân đến tìm mình thì Chu Vận đã lén bố mẹ đi gặp crush giữa đêm.

Chu Vận lén cha mẹ đi tìm Lý Tuân giữa trời tuyết - Ảnh: Internet Khi đến phòng khách sạn thì cả hai đều trở nên ngại ngùng khi cùng ngồi trên chiếc giường đơn. Lý Tuân sau đó đã đưa Chu Vận một chiếc váy công chúa vô cùng xinh xắn. Giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, Chu Vận diện lên mình chiếc váy Lý Tuân tặng, cả hai cùng đốt pháo hoa trước khách sạn, bầu không khí vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, Lý Tuân lúc này cũng rất cảm động khi nhận được món quà là chiếc bật lửa đã được Chu Vận sửa lại. Cả hai ngại ngùng khi ở chung một phòng khách sạn - Ảnh: Internet Tập phim này đã khiến khán giả vô cùng phấn khích trước màn tình cảm ngọt ngào của nhân vật chính. Tuy nhiên, điều khán giả lo lắng là từ sau tập phim này, diễn biến câu chuyện sẽ bắt đầu ‘ngược tâm’ với màn xuất hiện của những ‘vật cản’ đến từ người bạn thanh mai trúc mã của Chu Vận và một nhân vật phản diện.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu? Những ngày qua, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và đạt được thành tích nổi bật khi mới lên sóng những tập đầu tiên.

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