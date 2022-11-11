Trần Phi Vũ 'dở khóc dở cười' với món quà gây hiểu lầm của Trương Tịnh Nghi, tiết lộ luôn trạng thái tình cảm chỉ với 1 câu nói

Sao quốc tế 11/11/2022 22:56

Với món quà "đặc biệt" của Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ phải nhanh chóng phân trần trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi là cặp đôi gây "náo loạn" mạng xã hội trong những ngày qua. Nguyên do bởi sự tương tác quá ăn ý và ngọt ngào khi tham gia đóng chính trong dự án phim ngôn tình chuyển thể Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa).

Trần Phi Vũ 'dở khóc dở cười' với món quà gây hiểu lầm của Trương Tịnh Nghi, tiết lộ luôn trạng thái tình cảm chỉ với 1 câu nói - Ảnh 1

Sức hút của phim khiến những thông tin, hình ảnh của cặp đôi diễn viên chính được dân mạng "săn lùng" khắp nơi. Đặc biệt, ảnh hậu trường của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được quan tâm hơn hết.

Trần Phi Vũ 'dở khóc dở cười' với món quà gây hiểu lầm của Trương Tịnh Nghi, tiết lộ luôn trạng thái tình cảm chỉ với 1 câu nói - Ảnh 2

Mới đây, hậu trường của bộ phim cũng đã được tung ra khiến người xem bật cười. Cụ thể, Trương Tịnh Nghi đã tặng chiếc mũ xanh trong hộp cho Trần Phi Vũ bởi lý do đầu của anh chàng bị lạnh. Theo đó, trong một phân cảnh quay phải nằm, nam diễn viên vì ít tóc nên đã nói: "Đầu em lạnh quá".

Trần Phi Vũ 'dở khóc dở cười' với món quà gây hiểu lầm của Trương Tịnh Nghi, tiết lộ luôn trạng thái tình cảm chỉ với 1 câu nói - Ảnh 3

Điều đáng nói, những ai theo dõi Cbiz lâu đều biết theo quan niệm của người Trung Quốc, "đội mũ xanh" là tượng trưng cho việc bị "cắm sừng".

"Đội mũ xanh" được xem là điều tối kỵ theo quan niệm của rất nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là những người đã có đôi. Chính vì vậy, các ngôi sao trong Cbiz đều tránh những chiếc mũ màu xanh lá để không bị netizen bàn tán, thêu dệt.

Sau khi nhận được món quà này, Trần Phi Vũ bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Lúc này, anh chàng cười phân bua: "Em cũng không có bạn gái mà". Sau đó, Trần Phi Vũ đội thử chiếc mũ rồi lắc lư 2 cái tai vô cùng đáng yêu.

Trần Phi Vũ 'dở khóc dở cười' với món quà gây hiểu lầm của Trương Tịnh Nghi, tiết lộ luôn trạng thái tình cảm chỉ với 1 câu nói - Ảnh 4

Trên thực tế, chiếc mũ màu xanh này nằm trong hộp đạo cụ của chương trình. Màu xanh là làm theo nhân vật Piccolo trong truyện Songoku. Trương Tịnh Nghi quyết định lấy mũ tặng cho Trần Phi Vũ vì nam diễn viên hay kêu bị lạnh đầu. Trước khi đem tặng, bản thân nữ diễn viên còn đội thử mũ lên đầu.

Trần Phi Vũ 'dở khóc dở cười' với món quà gây hiểu lầm của Trương Tịnh Nghi, tiết lộ luôn trạng thái tình cảm chỉ với 1 câu nói - Ảnh 5

Trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, đối với những ai đã từng đọc qua nguyên tác, không ít độc giả thừa nhận visual như xé sách bước ra của nam nữ chính. Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) xinh xắn, vừa nhẹ nhàng vừa cá tính, tuy nét mặt có phần u uất nhưng với ngoại hình tương xứng với Trần Phi Vũ đã giúp cả hai hợp tác vô cùng ăn ý và ngọt ngào. Trần Phi Vũ với nét mặt ngông cuồng, bất cần thật sự không thể nào phù hợp hơn với một thiên tài Lý Tuân có vẻ như hoàn hảo nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn bị tổn thương đến mức phải tạo vỏ bọc che đậy và luôn 'xù lông' với tất cả mọi người.

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

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