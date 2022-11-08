Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần

Sao quốc tế 08/11/2022 10:49

Phân cảnh tạo trái tim bằng mã code của Lý Tuân khi "thả thính" crush Chu Vận trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đang được netizen xứ Trung bắt trend nhiệt tình.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) với sự tham gia đóng chính của Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi hiện đang là bộ phim "gây bão" trong những ngày qua. Bên cạnh tạo hình cực phẩm của dàn diễn viên chính, bộ phim còn thu hút người xem bởi những tình tiết nội dung thú vị.

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần - Ảnh 1

Mới đây, trong tập 5 của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình không khỏi thích thú trước phân cảnh "thủ khoa Lý" thả thính Chu Vận bằng đoạn code trái tim hồng phấn đập "thình thịch". Xem đến đây, nhiều người phải bật cười nhưng cũng quắn quéo không kém với phong cách thả thích "đậm chất" thủ khoa của Lý Tuân khi bắt "crush" giải code

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần - Ảnh 2.

Ngay sau khi đoạn phim lên sóng đã nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau, sốt rần rần và tạo thành trend trên các trang mạng xã hội xứ Trung. Nhiều dân IT cũng đã thử tái hiện đoạn code này, ghi điểm với crush theo đúng chuyên ngành của mình và đăng tải trên Douyin thu hút lượt xem của cộng đồng mạng. Tuy có nhiều video làm theo giống trong phim, nhưng netizen vẫn nhận xét là không thể nào qua bản gốc của chàng thủ khoa bá đạo Lý Tuân.

Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là câu chuyện kể về cặp đôi Lý Tuân và Chu Vận. Nếu Lý Tuân như một chiếc bật lửa luôn tỏa ra nhiệt năng mạnh mẽ và rực rỡ thì Chu Vận như một nàng công chúa cao quý nhưng sẵn sàng gạt bỏ tất cả để đến bên cạnh bầu bạn, giúp đỡ Lý Tuân trong giai đoạn u ám nhất của cuộc đời. Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ thời thanh xuân đẹp đẽ khi còn ngồi trên giảng đường cho đến khi họ đã trưởng thành, bắt đầu xông pha trên con đường sự nghiệp, tiếp tục đón đầu những sóng gió mới.

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần - Ảnh 3

Ngay từ khi công bố loạt hình ảnh và thước phim đầu tiên, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã được kỳ vọng sẽ giúp Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em làm nên chuyện khi sở hữu ngoại hình đậm chất thanh xuân, tràn ngập tinh thần nhiệt huyết của biểu tượng người trẻ cầu tiến.

Bắt trend Lý Tuân trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, dân tình đua nhau tạo hình trái tim bằng mã code đang sốt rần rần - Ảnh 4

Hiện tại bộ phim đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên nền tảng xem phim trực tuyến Youku.

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