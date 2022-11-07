Couple 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đẹp đôi trên bìa tạp chí thời trang

Sao quốc tế 07/11/2022 15:10

Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hiện đang là một trong những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ "hot" nhất thời điểm hiện tại và kéo theo đó là danh tiếng ngày càng lên của cặp đôi chính Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi.

Vừa qua, tạp chí Harper's Bazaar China đã tung ra bộ ảnh của cặp đôi chính trong phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em - Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi. Những hình ảnh này không khỏi khiến fan của tác phẩm và của cặp đôi này không khỏi "quắn quéo" bởi độ đẹp đôi của hai diễn viên trẻ.

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Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trên tạp chí Harper's Bazaar China

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Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hiện đã lên sóng được 8 tập và độ "hot" ngày càng cao. Tuy "phản ứng hoá học" của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong phim chưa thực sự chinh phục được khán giả, nhưng nhìn chung thì tác phẩm này vẫn nhận được sự ủng hộ khá nồng nhiệt từ phần đông công chúng.

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Ở tập mới nhất của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, cảnh "giường chiếu" của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã khiến cho khán giả được phen "mắt tròn mắt dẹt", đồng thời đưa cảnh phim này lên vị trí thứ 3 của bảng hot search Weibo. Bên cạnh đó, với 11 nghìn lượt vote, phim đang được đánh giá 7.2/10 trên nền tảng Douban - một thành tích hết sức ấn tượng.

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Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em kể về chuyện tình lãng mạn của lập trình viên thiên tài Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) và Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi đảm nhận). Khán giả sẽ cùng với hai nhân vật này "trưởng thành" khi chứng kiến hai người bên nhau từ thuở thanh xuân, còn ngồi trên giảng đường, đến khi lập nghiệp và đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

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Trước đó, phim dự định sẽ giữ nguyên tên là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa theo như nguyên tác của tác giả Twentine. Tuy vậy, gần tới ngày phát sóng thì đã được đổi thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em.

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Ảnh: Harper's Bazaar China

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