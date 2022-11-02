Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa ấn định ngày phát sóng, đổi tên thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em

Sao quốc tế 02/11/2022 22:01

Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã chính thức công bố lịch phát sóng khiến khán giả không khỏi vui mừng.

Đoàn làm phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em thông qua trang Weibo chính thức đã công bố lịch phát sóng của dự án này. Theo đó, tác phẩm với Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính sẽ bắt đầu đến với khán giả vào ngày 3/11 sắp tới trên nền tảng xem phim trực tuyến Youku.

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Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em - Ảnh: Internet

Trước đó, phim dự định sẽ giữ nguyên tên là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa theo như nguyên tác của tác giả Twentine. Tuy vậy, gần tới ngày phát sóng thì đã được đổi thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em.

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Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em kể về chuyện tình lãng mạn của lập trình viên thiên tài Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) và Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi đảm nhận). Khán giả sẽ cùng với hai nhân vật này "trưởng thành" khi chứng kiến hai người bên nhau từ thuở thanh xuân, còn ngồi trên giảng đường, đến khi lập nghiệp và đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

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Dàn diễn viên phụ của phim cũng đều là những gương mặt thực lực trong giới - Ảnh: Internet

Bên cạnh hai diễn viên chính, tác phẩm này có có sự tham gia của các gương mặt như Triệu Chí Vĩ, Tăng Khả Ni, Thôi Vũ Hâm, Tiền Địch Địch... và được đạo diễn bởi Lưu Tuấn Kiệt.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Đặc biệt, công chúng vô cùng kỳ vọng với sự thể hiện của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - hai diễn viên trẻ có hình tượng đậm chất thanh xuân nhưng vẫn thể hiện được tinh thần của những người trẻ hiện đại, nhiệt huyết.

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