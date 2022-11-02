Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm'

Sao quốc tế 02/11/2022 18:11

Đôi chân dài thẳng tắp, vóc dáng gợi cảm của bà mẹ một con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, loạt ảnh chụp lén Đường Yên "sốt rần rần" trên mạng xã hội. Ngoại hình chuẩn từng cen-ti-met của bà xã La Tấn khiến dân tình hết lời khen ngợi. 

Trong ảnh, nữ diễn viên mặc váy ngắn ôm sát cơ thể, để lộ đôi chân dài miên man cùng thân hình vô cùng gợi cảm. Dù không lộ mặt, nhưng chỉ cần nhìn ảnh từ phía sau cũng cho thấy vóc dáng hoàn hảo của cô. 

Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 1
Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 2
Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 3
Đường Yên khoe đôi chân nuột nà. Ảnh: Internet

Đường Yên là sao nữ có chiều cao nổi bật với 172 cm, cộng với đôi giày cao chục phân và chiếc váy ôm sát, dáng vóc của nữ diễn viên khi lên hình đẹp không thua kém những người mẫu thời trang chuyên nghiệp. 

Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 4

Đường Yên đang có cuộc hôn nhân viên mãn cùng La Tấn. Hiện tại họ là gia đình nghệ sĩ được công chúng yêu mến bậc nhất showbiz. Cả hai nên duyên vợ chồng vào tháng 10/2018 sau nhiều lần trở thành tình nhân ăn ý trên màn ảnh. Họ có với nhau một con gái. Theo Sina, căn hộ của cặp sao Cẩm tú vị ương nằm ở khu biệt thự cổ Tân Giang, Từ Hối có giá 70 triệu NDT (hơn 10 triệu USD).

Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 5

Hạnh phúc trong đời sống riêng nhưng sự nghiệp Đường Yên đang bế tắc. Theo Sina, nhiều tháng qua Đường Yên không vào đoàn phim mới, các sự kiện là cơ hội để nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng, vì vậy người đẹp chỉn chu về ngoại hình.

Năm 2020, Đường Yên tham gia bộ phim Yến Vân Đài, cô đóng trong lúc mang thai. Bộ phim được phát sóng khi Đường Yên trở lại giới giải trí nhưng không thành công. Nữ diễn viên bị chê bai khi đóng mãi một dạng vai ngây thơ, hiền lành.

Trong khi các đồng nghiệp bận rộn chạy show sự kiện, đóng phim; ông xã La Tấn cũng liên tục góp mặt trong các tác phẩm, tích cực hoạt động thì Đường Yên đủng đỉnh tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. 

Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 6
Đường Yên gây sốt với 'đôi chân cực phẩm' - Ảnh 7

Nữ diễn viên sinh năm 1983 không sợ lép vế so với bạn đời hay những chị em cùng lứa. Cách đây hai năm, chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Đường Yên cho biết, ưu tiên cuộc sống của cô hiện tại đã khác xưa. Nếu trong quá khứ, cô làm việc không mệt mỏi, nay xuất hiện tại sự kiện, vài tiếng sau lại có mặt tại phim trường, làm việc không có ngày nghỉ thì giờ đây cô muốn dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cô con gái nhỏ hay trò chuyện với những người thân yêu.  

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