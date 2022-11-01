Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả

Sao quốc tế 01/11/2022 17:37

Tạo hình của Thử Sa trong vai Quách Tĩnh phiên bản mới "Anh Hùng Xạ Điêu" bị cho là không phù hợp.

Hiện phiên bản mới nhất của Anh Hùng Xạ Điêu đang được quay tại Hoành Điếm. Những hình đầu tiên của phim được tiết lộ. Trong đó, sự xuất hiện của nam diễn viên Thử Sa trong vai Quách Tĩnh nhận về những ý kiến trái chiều từ khán giả.

Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả - Ảnh 1

Cụ thể, người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung cho rằng dung mạo của Thử Sa thiếu nét hiền hậu, hợp đóng vai Âu Dương Khắc, kẻ háo sắc trong phim hơn là Quách Tĩnh, một người hiền lành, điềm đạm và có phần hơi ngốc nghếch. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng tỏ ra bênh vực Thử Sa, cho rằng nếu hóa trang phù hợp, nam diễn viên trẻ có thể nhập vai ổn.

Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả - Ảnh 2

Được biết, Thử Sa sinh năm 1997, tốt nghiệp khoa Quản lý của Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 với dự án Phong thần tam bộ khúc. Năm 2022, Thử Sa đảm nhận vai Ly Thù trong phim Ngự giao ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính). Thử Sa còn tham gia các phim như Ngọc cốt dao, Tú xuân đao: Sơn hà chi anh, Thần mộ.

Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả - Ảnh 3

Ngoài việc đóng phim, Thử Sa còn biết bắn cung, cữa ngựa và có học cả quyền anh. Khán giả cho rằng có lẽ nhờ vào những yếu tố này giúp Thử Sa được giao trọng trách hóa thân thành Quách Tĩnh. 

Theo truyền thông Trung Quốc, Tân Anh Hùng Xạ Điêu được chia làm 5 phần bao gồm Thiết Huyết Đan Tâm, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Cửu Âm Chân Kinh và Hoa Sơn Luận Kiếm. Mỗi phần có thời lượng 8 tập, với diễn viên chính khác nhau.

Nữ diễn viên 20 tuổi Bao Thượng Ân đảm nhận vai Hoàng Dung cũng thu hút sự chú ý không kém. Nhiều người nhận xét Thượng Ân xinh xắn nhưng thiếu nét riêng, "10 phút sau là quên gương mặt thế nào". Số khác khen Bao Thượng Ân nụ cười ngọt ngào.

Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả - Ảnh 4
Tài tử đóng Quách Tĩnh tân 'Anh hùng xạ điêu' bị chê tơi tả - Ảnh 5

Trong nguyên tác của Kim Dung, Hoàng Dung đẹp như tiên nữ giáng trần, da trắng như tuyết, tươi như hoa xuân, đẹp đẽ tựa ráng mặt trời buổi bình minh. Nàng còn thông minh sắc sảo, trí tuệ hơn người, lắm mưu nhiều kế. Trước Bao Thượng Ân, Ông Mỹ Linh, Chu Nhân, Châu Tấn được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khi đóng Hoàng Dung.

Ngoài ra, Hà Nhuận Đông và Minh Đạo đóng chính trong phần phim Nam Đế Bắc Cái. Trong đó, Hà Nhuận Đông đảm nhận vai Hồng Thất Công, Minh Đạo vào vai Đoàn Trí Hưng. 

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