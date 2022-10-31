'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình

Sao quốc tế 31/10/2022 21:59

Nữ diễn viên 9X đối diện với những lời chê bai về ngoại hình như đùi to, cơ thể không thon gọn...

Cụ thể, một blogger đã chia sẻ lên Weibo bài đăng nhận xét về ngoại hình của Đàm Tùng Vận. Theo đó, người này cho rằng mỹ nhân Lấy danh nghĩa người nhà có ngoại hình hạn chế nếu so với các diễn viên cùng lứa.

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 1

Blogger này chê Đàm Tùng Vận có gương mặt kém sắc khi đứng chung với các mỹ nhân khác trong một khung hình. Theo người này, chính vì lý do hạn chế ngoại hình mà Đàm Tùng Vận chỉ đóng khung trong một kiểu nhân vật.

Không chỉ dừng lại ở đó, blogger cũng chỉ ra rằng Đàm Tùng Vận có thân hình không được thon thả, phần đùi khá to nên hoàn toàn bị "lép vế" với các người đẹp showbiz khác.

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 2

Ngay sau khi video này được lan truyền, dân mạng ngay lập tức lên án bài đăng của blogger và cho rằng người này đang cố tình body shaming Đàm Tùng Vận. Nhiều người cho rằng, không nên lấy khuyết điểm cơ thể của phụ nữ để bình luận, chê bai. Điều này sẽ làm tổn thương họ, là hành động kém văn minh.

Không ít người còn khẳng định, họ yêu thích ngoại hình tự nhiên của Đàm Tùng Vận và bản thân của nữ diễn viên cùng tự tin về hình thể, khi cô nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. 

Bên cạnh đó, công chúng cũng nhận thấy dù Đàm Tùng Vận có ngoại hình không quá lý tưởng nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết mình và từng bước chuyển hình với các vai diễn mới, gai góc hơn trước đây. 

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 3

Đàm Tùng Vận chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2005 và tham gia vào một số bộ phim như Đợi người ở nơi thiên đàng, Nhà của tôi rất tuyệt, Sống qua ngày... Thời điểm đó, nữ diễn viên rất miệt mài đóng phim tuy nhiên dấu ấn để lại cho khán giả lại quá mờ nhạt. Dù vậy, nữ diễn viên trẻ tuổi vẫn không bỏ cuộc, mà vẫn kiên trì gắn bó với nghiệp diễn trong suốt 10 năm, dù là những vai diễn nhỏ nhất.

Vận may đến với Đàm Tùng Vận khi cô được nhận vai chính trong Chuyện cô gái nhỏ (2013). Bộ phim đạt được thành công ngoài mong đợi giúp người đẹp giành được giải thưởng Tài năng mới nhảy vọt xuất sắc nhất tại Liên hoan phim vi diệu 2013.

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 4
'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 5
'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 6
'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh 7
Đàm Tùng Vận thay đổi hình tượng nhân vật theo thời gian. Ảnh: Internet

Từ năm 2020 đến nay có lẽ là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp phim ảnh của Đàm Tùng Vận. Loạt bộ phim lên sống như Cẩm y chi hạ, Dân sơ kỳ nhân truyện, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm tâm tựa ngọc đều liên tục gây sốt toàn cõi mạng, chứng minh thực lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990. Đặc biệt, tác phẩm Lấy Danh Nghĩa Người Nhà từng trở thành chủ đề hot được cư dân mạng bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn, giúp cô bảo toàn phong độ ngôi sao cho đến tận bây giờ.

Có thể thấy, dù trải qua hơn 15 năm nghệ thuật với những thăng trầm nhưng nhờ sự kiên định, miệt mài mà mỹ nhân họ Đàm đã trở thành ngôi sao được nhiều khán giả săn đón. Tháng 6/2002, TCCAsia đã công bố 100 ngôi sao Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc 2020. Cái tên Đàm Tùng Vận xuất hiện ở vị trí thứ 6 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Mặc dù không nổi đỉnh nổi đám như các ngôi sao lưu lượng nhưng với những gì mà Đàm Tùng Vận làm được trong thời gian qua, cô hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng này.

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

Giữa những người đẹp này được cho là có "cuộc chiến ngầm" để khẳng định quyền lực, không những vậy fan đôi bên cũng rất chăm "khẩu chiến" trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Đàm Tùng Vận bị body shaming showbiz Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

'Càn Long' Trương Quốc Lập U70 vẫn phăng phăng leo núi

'Càn Long' Trương Quốc Lập U70 vẫn phăng phăng leo núi

Đạo diễn lừng danh từng 'chống lưng' cho Ngô Diệc Phàm đã sang Mỹ định cư?

Đạo diễn lừng danh từng 'chống lưng' cho Ngô Diệc Phàm đã sang Mỹ định cư?

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật

'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình

'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình

Cổ Thiên Lạc dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp?

Cổ Thiên Lạc dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp?

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI