Blogger này chê Đàm Tùng Vận có gương mặt kém sắc khi đứng chung với các mỹ nhân khác trong một khung hình. Theo người này, chính vì lý do hạn chế ngoại hình mà Đàm Tùng Vận chỉ đóng khung trong một kiểu nhân vật.

Cụ thể, một blogger đã chia sẻ lên Weibo bài đăng nhận xét về ngoại hình của Đàm Tùng Vận . Theo đó, người này cho rằng mỹ nhân Lấy danh nghĩa người nhà có ngoại hình hạn chế nếu so với các diễn viên cùng lứa.

Ngay sau khi video này được lan truyền, dân mạng ngay lập tức lên án bài đăng của blogger và cho rằng người này đang cố tình body shaming Đàm Tùng Vận. Nhiều người cho rằng, không nên lấy khuyết điểm cơ thể của phụ nữ để bình luận, chê bai. Điều này sẽ làm tổn thương họ, là hành động kém văn minh.

Không chỉ dừng lại ở đó, blogger cũng chỉ ra rằng Đàm Tùng Vận có thân hình không được thon thả, phần đùi khá to nên hoàn toàn bị "lép vế" với các người đẹp showbiz khác.

Không ít người còn khẳng định, họ yêu thích ngoại hình tự nhiên của Đàm Tùng Vận và bản thân của nữ diễn viên cùng tự tin về hình thể, khi cô nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, công chúng cũng nhận thấy dù Đàm Tùng Vận có ngoại hình không quá lý tưởng nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết mình và từng bước chuyển hình với các vai diễn mới, gai góc hơn trước đây.

Đàm Tùng Vận chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2005 và tham gia vào một số bộ phim như Đợi người ở nơi thiên đàng, Nhà của tôi rất tuyệt, Sống qua ngày... Thời điểm đó, nữ diễn viên rất miệt mài đóng phim tuy nhiên dấu ấn để lại cho khán giả lại quá mờ nhạt. Dù vậy, nữ diễn viên trẻ tuổi vẫn không bỏ cuộc, mà vẫn kiên trì gắn bó với nghiệp diễn trong suốt 10 năm, dù là những vai diễn nhỏ nhất.

Vận may đến với Đàm Tùng Vận khi cô được nhận vai chính trong Chuyện cô gái nhỏ (2013). Bộ phim đạt được thành công ngoài mong đợi giúp người đẹp giành được giải thưởng Tài năng mới nhảy vọt xuất sắc nhất tại Liên hoan phim vi diệu 2013.

Đàm Tùng Vận thay đổi hình tượng nhân vật theo thời gian. Ảnh: Internet

Từ năm 2020 đến nay có lẽ là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp phim ảnh của Đàm Tùng Vận. Loạt bộ phim lên sống như Cẩm y chi hạ, Dân sơ kỳ nhân truyện, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm tâm tựa ngọc đều liên tục gây sốt toàn cõi mạng, chứng minh thực lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990. Đặc biệt, tác phẩm Lấy Danh Nghĩa Người Nhà từng trở thành chủ đề hot được cư dân mạng bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn, giúp cô bảo toàn phong độ ngôi sao cho đến tận bây giờ.

Có thể thấy, dù trải qua hơn 15 năm nghệ thuật với những thăng trầm nhưng nhờ sự kiên định, miệt mài mà mỹ nhân họ Đàm đã trở thành ngôi sao được nhiều khán giả săn đón. Tháng 6/2002, TCCAsia đã công bố 100 ngôi sao Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc 2020. Cái tên Đàm Tùng Vận xuất hiện ở vị trí thứ 6 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Mặc dù không nổi đỉnh nổi đám như các ngôi sao lưu lượng nhưng với những gì mà Đàm Tùng Vận làm được trong thời gian qua, cô hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng này.